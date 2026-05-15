La puntata di Forbidden Fruit in onda sabato 16 maggio porta la soap su un terreno decisivo: Halit scopre l’inganno di Leyla, la caccia via senza esitazione e, subito dopo, riceve una notizia che lo lascia senza fiato, al punto da avere un malore. Nel frattempo Yildiz, che ha costruito un nuovo spazio di autonomia con la sua attività di purea di mele, riceve un’offerta importante che la proietta verso una stabilità economica inattesa, mentre la famiglia Argun si prepara a lasciare Villa Argun.

Halit scopre la verità su Leyla e crolla tutto

Il primo snodo dell’episodio riguarda Leyla, ormai prossima a essere smascherata.

Halit scopre infatti che la donna ha tentato di corrompere un medico per ottenere una testimonianza falsa e, furioso per l’ennesimo inganno, decide di cacciarla via in malo modo. La sua reazione è netta e segna il punto di rottura definitivo con una vicenda costruita su menzogne e manipolazioni, che fino a quel momento aveva continuato a tenere Halit in una posizione sempre più fragile.

Ma il colpo più duro arriva subito dopo. Metin comunica a Halit che l’uomo ha perso tutto e che, per coprire un enorme debito fiscale, sarà costretto a vendere le quote della Holding. La notizia manda Halit in crisi profonda: sconvolto, accusa il colpo con un malore e comprende che la sua vita sta per cambiare radicalmente.

La caduta non è solo economica, ma anche simbolica, perché l’imprenditore si ritrova improvvisamente senza il potere e la sicurezza che avevano definito il suo ruolo fino a quel momento.

La conseguenza immediata è la fuga da Villa Argun. Halit è costretto ad andarsene insieme a Erim, Zehra e Lila, lasciando dietro di sé una casa che fino a poco prima rappresentava il centro del suo dominio familiare e sociale. La puntata lavora così su una caduta verticale, con un personaggio che perde nello stesso momento controllo, reputazione e stabilità domestica.

Yildiz si prende la sua rivincita, Ender e Sahika tornano a muoversi

Sul fronte opposto, Yildiz vive una vera e propria svolta personale. Dopo aver portato avanti con Emir e Caner la produzione di purea di mele, la donna riceve un’offerta straordinaria da una grande azienda alimentare e capisce di avere finalmente tra le mani l’occasione che cercava da tempo: diventare ricca e indipendente.

È una trasformazione che la rende sempre meno dipendente da Halit e sempre più protagonista del proprio destino.

Anche Ender e Sahika rientrano in scena con un’intesa inaspettata. Le due, che in passato hanno spesso agito su fronti opposti, tornano a unire le forze contro Leyla proprio nel momento in cui la sua bugia viene smascherata. Questo passaggio rafforza il clima di guerra interna alla soap e mostra come la puntata del 16 maggio non si limiti a punire un personaggio, ma ridisegni l’intero equilibrio di potere intorno a Yildiz, Halit e ai loro alleati