Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026, Sahika metterà fine all’esistenza di Nadir, invece Halit non avrà altra scelta, oltre a quella di trovarsi in fretta un impiego, per non venire più ridicolizzato in pubblico.

Lila respinge Yigit, Kaya non crede a sua sorella Sahika

Lila respingerà Yigit, dopo essere stata lasciata dal nuovo fidanzato. Intanto, Yildiz farà visita ad Halit, e chiederà ad Aysel di fare la spesa, per poter cucinare qualcosa all’ex marito e a Zehra, Erim e Lila.

Spazio anche a Sahika, che rimarrà da sola e delusa, dopo non essere riuscita a convincere Nadir a farla tornare a lavorare per lui.

A quel punto, la darklady preparerà uno dei suoi piani per attuare la sua vendetta. Nel contempo, Ender crederà che la sua nemica Sahika tornerà presto in Svizzera. Sempre a proposito di quest’ultima, ucciderà Nadir avvelandolo, dopo avergli fatto credere che era in procinto di partire. Sia Ender e Yildiz, sospetteranno subito che Nadir sia morto per mano di Sahika. Ben presto, quest’ultima annuncerà che si era sposata con Nadir, il giorno del funerale del defunto uomo, sconvolgendo tutti i presenti. Tuttavia, Kaya non crederà alla versione della sorella Sahika, anche se gli assicurerà che lei e Nadir si amavano veramente.

Halitcan finisce in ospedale, Yigit tenta di riavvicinarsi a Lila

In seguito, Yildiz farà una cena in famiglia per festeggiare il primo dente del piccolo Halitcan, che purtroppo finirà in ospedale a causa della febbre alta.

Sempre nel corso della serata, Halit verrà umiliato pubblicamente, per non aver potuto pagare il conto.

Per terminare, per risollevarsi economicamente, Argun farà il contabile in un supermercato, invece, Yigit si farà assumere nel bar universitario in cui lavora Lila per tentare un riavvicinamento.

Riepilogo: Zehra è stata una vittima di Sahika

Di recente, la nuova vittima di Sahika è stata Zehra. In particolare, su invito della darklady, Leyla, l’amante di Halit, ha contattato Zehra per provare a manipolarla. Yildiz invece è stata determinata a divorziare da Halit, per averla tradita con la sua segretaria Leyla.