Le anticipazioni relative alle puntate di Forbidden Fruit, che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 24 a sabato 30 maggio 2026, mettono in risalto diversi colpi di scena, come l'incidente stradale in cui viene coinvolta Ender, la proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, la ricaduta nel vizio dell'alcol di Zehra a causa della perdita del suo lavoro e l'incontro speciale fatto da Guney.

Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Il sabato l'orario è posticipato alle 14:30.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Guney incontra un ragazzo attraente

Zehra, dopo aver attraversato un periodo di difficoltà, anche economiche, perde il lavoro, ricadendo così nel vizio dell'alcol. La donna beve anche quando si trova da sola con il piccolo Halit Can e ciò manda Asuman su tutte le furie. Halit tenta di convincere la figlia a intraprendere un percorso di terapia e anche Lila e la madre di Hildiz cercano di aiutarla. Intanto Yildiz conosce il nuovo CEO dell'Argun Holding, Kerim, un ragazzo molto attraente, sebbene molto sfrontato. Ender non è d'accordo sulla nuova frequentazione di Guney, pertanto organizza per quest'ultima un appuntamento con Devrim, un amico di Kaya, che, tuttavia, finisce male.

Successivamente Yildiz rifiuta la proposta di matrimonio di Halit essendo molto attratta da Kerim.

Sahika tenta di fare fuori Ender

Ender deve raggiungere la città di Tuzla per conto di Kaya, ma, dal momento che l'auto non le parte, si fa accompagnare da Sahika. Durante il viaggio le due donne hanno un brutto incidente stradale organizzato proprio dalla perfida Sahira. La macchina finisce fuori strada, ma Ender riesce a salvarsi. In realtà, Carner l'aveva messa al corrente del fatto che gli uomini della malvagia Sahika avessero danneggiato i freni delle sue automobili proprio per tentare di ucciderla. A questo punto Ender raggiunge la perfida cognata e la mette alle strette ricattandola: la donna racconterà tutto a Kaya, il quale, venendo a conoscenza dei suoi piani diabolici, chiuderà definitivamente ogni rapporto con lei.

Terrorizzata da ciò, Sahika le fa una proposta.

Ipotesi trame future: Sahika potrebbe cambiare atteggiamento con Ender per non perdere il fratello

Negli episodi di Forbidden Fruit dell'ultima settimana di maggio, dunque, si assiste al terribile piano di Sahika per uccidere Ender. Dopo essere stata ricattata dalla cognata, la dark lady potrebbe essere disposta a esserle amica, pur di non perdere il fratello. Naturalmente si tratta solo di un'ipotesi e non di uno spoiler ufficiale su quanto andrà in onda in futuro.