La tensione esploderà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, dove la signora Asuman deciderà di intervenire dopo aver visto la vicinanza tra Kerim e Yildiz. La madre della ragazza, convinta che l’uomo stia manipolando la figlia proprio nel momento più fragile della sua vita sentimentale, affronterà prima Ender e poi Halit.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Asuman furiosa contro Ender, scoppia la lite

Dopo aver assistito alla complicità tra Kerim e Yildiz durante la festa organizzata per il compleanno di Caner, Asuman andrà in azienda per parlare con Ender.

Non nasconderà la sua preoccupazione e accuserà Kerim di stare confondendo Yildiz.

“C’è un uomo che continua a girarle intorno proprio nel momento in cui ha la testa più confusa”, affermerà Asuman, chiedendo a Ender di intervenire.

Ender, però, si rifiuterà di prendere posizione contro l’amica e la difenderà: “Yildiz non è più una bambina. È una donna adulta e abbastanza forte da prendere le proprie decisioni”.

Le parole di Ender faranno infuriare Asuman, convinta che tra Kerim e Yildiz ci sia davvero qualcosa. La situazione degenererà quando la donna insinuerà che Ender possa essere gelosa di una possibile riconciliazione tra Yildiz e Halit.

Spoiler prossime puntate: Asuman incastra Kerim davanti a Halit

Non soddisfatta del confronto con Ender, Asuman si rivolgerà a Halit. Gli confesserà di temere che qualcuno stia cercando di influenzare Yildiz e di allontanarla da lui.

“C’è qualcuno che non lascia in pace Yildiz e che sta cercando di confonderle la testa”, dirà Asuman a Halit.

L’uomo chiederà il nome della persona coinvolta, ma proprio in quel momento Kerim farà il suo ingresso nell'ufficio.

Asuman lo indicherà senza esitazione: “L’uomo di cui parlavo è lui. Kerim ha messo gli occhi su Yildiz”.

La scena lascerà i due uomini senza parole.

Per non perdere questo incredibile faccia a faccia, l'appuntamento con i nuovi episodi di Forbidden Fruit è fissato dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le puntate di Forbidden Fruit vanno in onda in prima visione in televisione e sono disponibili anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.