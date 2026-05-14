La puntata di Forbidden Fruit in onda venerdì 15 maggio Canale 5 ruota attorno a una svolta che può cambiare gli equilibri della storia: Yildiz accetta un’offerta milionaria da una grande azienda alimentare, rafforzando la propria autonomia economica e personale. La sua nuova condizione, però, complica i piani di Nadir, che continua a volerla al proprio fianco e mette Ender sotto pressione perché trovi un modo per aiutarlo.

Yildiz tra indipendenza e ripensamenti

Nel nuovo episodio, Yildiz si conferma il perno della trama. Dopo aver costruito una posizione sempre più solida con la sua impresa di purea di mela e con il sostegno di Emir e Caner, la bionda riceve un’altra proposta importante e particolarmente redditizia: un’offerta milionaria da parte di una prestigiosa azienda alimentare.

La scelta segna un passaggio decisivo, perché le garantisce una stabilità economica che la rende meno vulnerabile e ancora più centrale nel gioco di potere che attraversa la soap.

La sua evoluzione non si ferma però qui. Le anticipazioni raccontano anche il momento in cui Yildiz, dopo aver accettato davanti a tutti la proposta di matrimonio di Nadir, torna sui propri passi e gli dice di non voler più sposarlo. Il ripensamento nasce dal fatto che la ragazza, una volta scoperto che Leyla aspetta un figlio da Halit, aveva reagito d’impulso per colpire l’ex marito; tuttavia, una volta raggiunto l’obiettivo, ha iniziato a dubitare della scelta fatta. È proprio questa incertezza a rendere la puntata del 15 maggio particolarmente tesa.

Nadir insiste, Ender finisce al centro della partita

Sul fronte opposto, Nadir non accetta di vedere sfumare il proprio obiettivo e decide di passare all’azione. Dopo il no di Yildiz, l’uomo si rivolge a Ender e le chiede di intervenire, spiegandole che la situazione è diventata più difficile proprio perché la ragazza sta per diventare ricca e indipendente. Ender prova a fargli capire che convincerla non sarà semplice, ma Nadir non arretra e le ordina di trovare una soluzione in fretta. La dinamica tra i tre personaggi porta la puntata su un terreno ancora più conflittuale, con Ender nuovamente costretta a muoversi tra interesse personale e strategia.