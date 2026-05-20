Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 il matrimonio tra Ender e Kaya arriverà al capolinea. Dopo gli ultimi eventi che sconvolgeranno la coppia (entrambi credono di essersi traditi a vicenda), i due sceglieranno di non affrontarsi e lasceranno che sia il silenzio a prendere il sopravvento. In appena tre giorni, il loro rapporto crollerà fino al divorzio.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la dolorosa scelta di Ender e Kaya

Dopo aver creduto di essersi traditi a vicenda (in realtà è solo un piano di Sahika), Ender e Kaya eviteranno qualsiasi chiarimento.

Entrambi soffriranno, ma nessuno dei due avrà il coraggio di abbassare le difese.

Nonostante nessuno dei due abbia davvero tradito l’altro, l’orgoglio prenderà il controllo della situazione, impedendo loro di confrontarsi e scoprire così l'inganno.

Il divorzio lampo in tribunale

La crisi si consumerà a tempo di record: i due coniugi si ritroveranno in tribunale e divorzieranno durante un’unica udienza. Sarà una separazione che lascerà tutti senza parole, in cui nessuno dei due sembrerà disposto a fare un passo verso l’altro e il loro amore finirà travolto dalla mancanza di fiducia.

Yildiz rompe la promessa e affronta Kaya

Yildiz noterà subito il comportamento distante di Ender. L’amicizia tra le due inizierà a incrinarsi perché Ender cercherà di tenersi lontana da lei.

Quando Yildiz insisterà per sapere la verità, Ender le confesserà di essere stata tradita, raccomandandole però di non parlare con Kaya. Yildiz non riuscirà a rispettare quella promessa e deciderà di affrontarlo.

L'amicizia tra Ender e Yildiz è finita?

Dopo aver affrontato Kaya, Yildiz sceglierà di non raccontare nulla a Ender, spaventata dalla sua possibile reazione. Questo silenzio, però, peggiorerà le cose: l'inganno verrà a galla comunque, poiché Ender scoprirà da altre persone che l'amica ha parlato con il marito alle sue spalle. Questa frattura finirà per distruggere non solo il legame con Kaya, ma anche la storica amicizia tra Ender e Yildiz. Per scoprire tutti i risvolti, non resta che seguire i prossimi episodi della soap, in onda nel pomeriggio di Canale 5.