Scoppierà il caos nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma) e al centro della bufera finiranno Ender, Kaya e Sahika. Kaya scoprirà che sua moglie gli ha nascosto di possedere il 10% delle azioni dell’azienda. Una rivelazione che provocherà una frattura nella coppia.

Sahika, desiderosa di vendicarsi dopo essere stata umiliata da Ender, deciderà di colpire la rivale nel modo più doloroso possibile. La donna rivelerà tutto a Kaya, insinuando che Ender abbia tramato alle sue spalle per interesse personale.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya affronta Ender e la paragona a Sahika

Dopo aver scoperto la verità, Kaya affronterà Ender. Lei proverà a spiegarsi, sostenendo di aver accettato le azioni soltanto dopo essere stata minacciata da Sahika.

“Sahika ha cercato di uccidermi. In cambio mi ha dato le quote della società”, dirà Ender tentando di convincerlo.

Ma Kaya non sembrerà disposto ad ascoltare. L’uomo ricorderà tutte le volte in cui Ender gli ha parlato male di Sahika e finirà per accusarla di essere esattamente come la sua nemica.

“Tu che differenza hai da lei?”, le dirà freddamente, distruggendo Ender.

La donna proverà ancora a difendersi, ammettendo che entrare in azienda era il suo sogno, ma di aver taciuto solo perché terrorizzata dalle minacce della rivale.

Tuttavia Kaya non riuscirà più a fidarsi.

Rapina alla festa di Caner e notte in polizia

Questo addio si consumerà proprio mentre succederà il finimondo anche per il resto del gruppo. Alla festa organizzata da Yildiz per il compleanno di Caner, la situazione degenererà.

Quella che doveva essere una serata divertente a tema “Lunga vita al male” finirà nel caos quando due ladri mascherati irromperanno alla festa rubando cellulari e borse a tutti i presenti. La notte terminerà alla stazione di polizia.

Nel frattempo Yildiz continuerà ad avvicinarsi sempre di più a Kerim, facendo crescere i sospetti di Halit. Anche Asuman finirà per peggiorare la situazione quando indicherà Kerim come l’uomo che starebbe manipolando Yildiz.

Per scoprire come si evolverà questo dramma, non resta che seguire i prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda come sempre su Canale 5