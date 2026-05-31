Le anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma) relative alle puntate in onda su Canale 5 prossimamente rivelano che il fulcro della narrazione vedrà il disperato tentativo di Ender di riavvicinarsi a Kaya. Dopo i duri contrasti che hanno allontanato la coppia, la donna cercherà in ogni modo di rassicurare il marito e salvare il matrimonio, mentre sullo sfondo si intrecceranno le insistenze di Caner per il suo compleanno.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il muro di Kaya contro Ender

Il confronto decisivo avverrà durante una colazione apparentemente tranquilla in cui, dopo gli ultimi contrasti legati all'azienda, l'attenzione si concentrerà proprio sul muro alzato dall'uomo.

Ender prenderà la parola davanti a Kaya: “Ieri io e Sahika abbiamo parlato tra noi”. Kaya, però, la fermerà: “Non voglio sentire niente al riguardo”.

Nonostante ciò, Ender continuerà a parlare: “Abbiamo deciso di non coinvolgerci più in nulla che possa ferirti”. Anche Sahika interverrà: “D’ora in poi non ti faremo più soffrire con i nostri problemi”.

Kaya continuerà a mostrarsi freddo e distante, limitandosi a rispondere con un secco: “Lo spero”.

La mossa disperata di Caner per il compleanno

I nuovi spoiler di Forbidden Fruit rivelano che, proprio per spezzare questa forte tensione a tavola, Caner interverrà spostando il discorso sul suo compleanno. Il ragazzo ricorderà a Kaya che quella sera ci sarà una festa a tema organizzata in suo onore e proverà a convincerlo a partecipare.

“Sai che oggi è il mio compleanno. Mi farebbe davvero molto piacere averti con noi”, dirà Caner con entusiasmo.

Kaya, però, sembrerà poco convinto e ammetterà apertamente il suo stato d’animo: “Lo so che oggi è il tuo compleanno, ma non sono proprio dell’umore giusto. Perdonami”.

Caner non si arrenderà e continuerà a insistere: “Se tu non vieni, non viene neanche mia sorella. Come faccio a festeggiare il compleanno senza di voi? Ti prego, non spezzarmi il cuore”.

Alla fine Kaya cederà: “Passerò anche solo per un’ora”.

Per scoprire se la tregua tra Ender e Kaya sarà duratura, l'appuntamento con i nuovi episodi di Forbidden Fruit è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Canale 5 o in streaming in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.