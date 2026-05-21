Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit annunciano nuovi problemi in arrivo per la famiglia di Halit su Canale 5. Questa volta al centro della scena ci sarà Erim, il cui destino finirà per sconvolgere i piani del padre, proprio nel momento meno opportuno.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il grande gesto di Halit per Yildiz

Prima della notizia riguardante Erim, Halit vivrà un momento molto importante con Yildiz. L’avvocato Metin preparerà un accordo prematrimoniale senza consultarlo, convinto che l’uomo voglia tutelarsi economicamente.

Halit, però, prenderà una decisione diversa. Davanti a Yildiz dichiarerà di fidarsi di lei e di non volerle imporre alcun contratto. Un gesto che sorprenderà la donna e che sembrerà rafforzare ulteriormente il loro legame.

L’atmosfera, almeno per qualche ora, apparirà più serena.

Panico per Halit, il figlio Erim è nei guai

La tranquillità durerà poco. Subito dopo essere uscito di casa per andare a prendere Erim a scuola, Halit verrà a sapere che suo figlio è rimasto coinvolto in una rissa.

Le anticipazioni non chiariscono ancora i motivi dello scontro né le eventuali conseguenze disciplinari per Erim, ma la situazione creerà forte tensione all’interno della famiglia.

Ender scopre il tradimento di Yildiz

Le tensioni familiari, tuttavia, non si limiteranno ai problemi scolastici di Erim. Le prossime puntate vedranno infatti anche Ender e Yildiz finire ai ferri corti, in un periodo già complicato per tutti a causa del divorzio tra Ender e Kaya. Per orgoglio, Ender nasconderà la verità all’amica, ma Yildiz deciderà comunque di parlare con Kaya alle sue spalle. Quando lo scoprirà, Ender si sentirà tradita e perderà fiducia in lei. La situazione peggiorerà quando Yildiz inviterà Sahika alla villa per capire se abbia manipolato Ender. Convinta che l’amica stia complottando contro di lei, Ender accuserà Yildiz di sposare Halit solo per interesse, pur essendo innamorata di Kerim.

Per scoprire come si evolverà la rottura tra le due protagoniste e quali saranno le conseguenze per il giovane Erim, non resta che seguire i prossimi episodi della soap opera turca.