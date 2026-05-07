Le prossime puntate di Forbidden Fruit mostreranno uno dei momenti più toccanti della crisi di Halit Argun. Dopo il tracollo economico che lo costringerà a lasciare la sua villa, si ritroverà improvvisamente senza il lusso che aveva caratterizzato la sua vita. A colpire maggiormente, però, sarà soprattutto la reazione di Erim, che deciderà di non abbandonare il padre nonostante la situazione difficile.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit Argun finisce in miseria, il trauma dei figli
Dopo aver perso gran parte del suo patrimonio, Halit sarà costretto a trasferirsi temporaneamente insieme ai figli a casa di Sitki.
Per i ragazzi sarà un trauma: abituati a vivere in una villa lussuosa, si ritroveranno in una realtà completamente diversa.
L’atmosfera sarà pesante. Halit proverà a mantenere la calma davanti ai figli, ma il suo crollo inizierà a diventare evidente. Si sentirà umiliato, soprattutto dopo essere stato abbandonato dagli amici.
Ender umilia l'ex marito, ma Erim non lo abbandona
A complicare la situazione arriverà Ender. Si presenterà nella nuova casa di Halit con l’intenzione di riportare Erim con sé. Durante il confronto, Ender lancerà anche una frecciatina all’ex marito, facendogli capire che, secondo lei, sta pagando per tutto il male fatto in passato.
Erim, però, si rifiuterà di lasciare il padre.
Capirà che Halit sta attraversando il momento più duro della sua vita e non vorrà abbandonarlo.
Trame Forbidden Fruit: Halit non paga la retta scolastica, interviene Ender
Halit rimarrà colpito dalla decisione del figlio, soprattutto perché in quel periodo sentirà di aver perso tutto.
Tuttavia, la nobile scelta del giovane si scontrerà presto con la dura realtà dei fatti. Emergeranno infatti i problemi economici legati alla scuola del giovane Argun, un tema centrale nelle trame della soap opera, dato che le rette scolastiche non verranno pagate. A quel punto, sarà Ender a saldare i pagamenti e a riportare Erim a casa con sé.
Per Halit sarà l'ennesimo colpo duro: vedere il figlio andar via a causa dei propri debiti segnerà il punto più basso della sua caduta.
Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5 e il giovedì in prima serata.