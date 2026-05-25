Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate della soap opera, Kaya sospetterà che Sahika stia nascondendo qualcosa di molto grave riguardo a Halit. Dopo averli sorpresi a parlare in disparte durante una cena organizzata dalla donna, l’avvocato metterà la sorella con le spalle al muro. Le parole di Sahika, però, finiranno per sconvolgerlo ancora di più, soprattutto perché Halit è ormai a un passo dal matrimonio con Yildiz.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la cena trappola di Sahika

Sahika inviterà Halit e Yildiz a casa sua per una cena apparentemente tranquilla.

Fingendosi gentile, farà trovare a Yildiz perfino alcuni oggetti per il corredo nuziale.

Dietro quell’atteggiamento, però, si nasconde ben altro. Sahika sta continuando a manipolare Halit grazie alle foto compromettenti legate a Kerim e Yildiz.

Halit si insospettisce e affronta Sahika

Durante la serata, Halit inizierà a insospettirsi per alcune frasi pronunciate da Sahika nei confronti di Yildiz. Per questo motivo chiederà alla donna di parlare lontano dagli altri ospiti.

I due si allontaneranno per discutere sottovoce, ma la scena non passerà inosservata. Kaya li noterà mentre confabulano in disparte e penserà che tra loro ci sia qualcosa di strano.

Sahika inganna anche Kaya

Ed è proprio a questo punto che, finita la cena, Kaya deciderà di affrontare sua sorella chiedendole spiegazioni sul comportamento avuto con Halit.

A quel punto Sahika approfitterà della situazione per manipolarlo ancora una volta.

La donna gli dirà che Halit le ha confessato di non aver mai smesso di provare interesse nei suoi confronti. Una rivelazione che farà infuriare Kaya, convinto che Halit stia giocando sporco alle spalle di Yildiz.

Kaya non parla e protegge Sahika

Kaya sceglierà di non raccontare tutto a Yildiz. Il motivo sarà soprattutto il legame di sangue con Sahika. Nonostante i continui errori della sorella, l’uomo non riuscirà a smascherarla.

Kaya preferirà parlare con Yildiz in modo indiretto, cercando di metterla in guardia con alcuni consigli velati. Le sue parole, però, non saranno sufficienti a fermare ciò che sta per accadere.

Il piano segreto di Halit

Mentre tutti pensano che il matrimonio con Yildiz sia ormai vicino, Halit continuerà a portare avanti il suo piano. Nessuno immagina ancora che l’uomo stia organizzando una vendetta nei confronti di Yildiz.