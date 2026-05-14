Nelle prossime puntate e anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma), Sahika sarà sempre più infastidita dalla felicità tra Ender e Kaya. La donna, incapace di accettare la serenità della coppia, arriverà a organizzare una trappola contro Ender che culminerà in un incidente stradale.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano di Sahika per dividere Kaya ed Ender

Mentre tra Ender e Kaya sembra finalmente regnare la pace, Sahika non riuscirà a restare a guardare. La donna noterà il legame sempre più forte tra il fratello e la sua rivale, vivendo il tutto come una perdita di controllo.

Determinata a intervenire, Sahika inizierà a pianificare una nuova mossa contro Ender, approfittando dell'assenza di Kaya, impegnato fuori casa. In questo scenario da soap opera di Canale 5, Sahika metterà in moto il suo piano, partendo proprio dal veicolo della sua rivale.

Spoiler: Ender cade nel tranello di Sahika

Una volta rimasta sola, Ender proverà ad accendere la propria automobile, accorgendosi però che il veicolo è stato manomesso e non dà segni di vita. In quel momento arriverà Sahika che, fingendo disponibilità, si offrirà di accompagnarla al lavoro.

Convinta che si tratti solo di una coincidenza, Ender accetterà il passaggio senza immaginare che dietro quel gesto possa nascondersi un secondo fine.

Incidente a Forbidden Fruit: Ender rischia la vita, Sahika fugge

Durante il tragitto, la situazione prenderà una piega spaventosa. L’auto guidata dall'autista di Sahika finirà fuori controllo fino a ribaltarsi violentemente.

La puntata si chiuderà con il fiato sospeso: mentre Sahika scenderà dal veicolo poco prima dell'impatto mettendosi in salvo, Ender rimarrà intrappolata nell'abitacolo insieme all'autista durante il violento ribaltamento.

Forbidden Fruit quando va in onda? Orari daytime e prima serata su Canale 5

L'appuntamento con Forbidden Fruit vi aspetta ogni giorno nel daytime di Canale 5. La serie tv vi farà compagnia anche con un appuntamento speciale in prima serata ogni giovedì: subito dopo La Ruota della Fortuna, andranno infatti in onda tre episodi inediti disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.