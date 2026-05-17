Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che le prossime puntate saranno segnate da nuovi scontri tra Sahika ed Ender. Dopo il caos scoppiato nella nuova villa di Halit e il rapimento di Zehra, Sahika non riuscirà a dimostrare la propria innocenza e finirà per mettere Kaya contro sua moglie, rivelandogli un dettaglio sulle quote societarie di Ender.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender accusa Sahika per il rapimento

La situazione nei prossimi episodi precipiterà dopo l’assalto avvenuto durante la festa nella nuova villa di Halit e gli eventi collegati al rapimento di Zehra.

Sahika proverà a dimostrare di non avere alcun coinvolgimento nella vicenda, ma i suoi tentativi non porteranno ai risultati sperati.

Sempre più sotto pressione per gli attacchi, la donna si renderà conto che Ender sta usando la situazione per incastrarla.

Trame soap turca: Kaya scopre il segreto delle quote di Ender

Accecata dalla rabbia, Sahika, durante un confronto con Kaya, gli rivelerà che Ender possiede il 10% delle quote della società.

La scoperta sorprenderà Kaya, che non era a conoscenza della situazione. Reagirà duramente nei confronti della moglie, convinto che abbia agito alle sue spalle senza dirgli nulla.

Kaya inizierà così a dubitare della sincerità di Ender, sentendosi tradito dalla donna di cui si fidava.

Ender inganna Sahika: lo scherzo nelle prossime puntate

Nonostante la forte tensione, Ender e Sahika decideranno di fingere una riconciliazione pubblica per non perdere terreno con Kaya. Dietro questa apparente tregua, però, continueranno a colpirsi indirettamente.

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Ender organizzerà uno scherzo umiliante contro Sahika. Con l’aiuto di Caner, le farà credere che sia il compleanno di Kerim, spingendola a organizzare una sorpresa.

Sahika umiliata in azienda: la trappola di Ender ha successo

Convinta di fare bella figura, Sahika organizzerà una festa a sorpresa in azienda per Kerim. Tuttavia, la situazione prenderà una piega umiliante quando verrà fuori che non è il compleanno dell’uomo.

Sahika finirà al centro di una figuraccia davanti a tutti. Un’umiliazione che aumenterà il rancore di Sahika, ormai più che mai determinata a distruggere Ender.