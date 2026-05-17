Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la soap in onda su Canale 5, rivelano che Yildiz finirà al centro di un nuovo caos sentimentale. Il segreto sui suoi nuovi sentimenti arriverà infatti all'orecchio di Halit, destabilizzandolo e convincendolo di poterla perdere per sempre

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit scopre il segreto di Yildiz

Halit verrà a sapere da Ender che Yildiz avrebbe ammesso di provare ancora dei sentimenti molto forti per qualcuno. La notizia lo colpirà duramente e inizierà a guardare l’ex moglie con occhi diversi.

Nonostante Yildiz provi a minimizzare, Halit non riuscirà più a togliersi quel pensiero dalla testa. Convinto di aver commesso molti errori in passato, tenterà di mostrarsi cambiato, arrivando persino a confidarle di aver capito i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da lui.

La mossa a sorpresa di Kerim con Yildiz

Yildiz sarà sempre più confusa, soprattutto dopo l’avvicinamento con Kerim. Inizierà a chiedersi se anche lui abbia sentito la conversazione sul suo nuovo amore.

Quando Kerim smetterà improvvisamente di cercarla, Yildiz finirà per provare a riallacciare i contatti. L’uomo, però, la sorprenderà portandola a cena.

La gelosia folle di Halit per Yildiz

La notizia di questo appuntamento tra Kerim e Yildiz riaccenderà ancora di più i dubbi di Halit, ormai convinto che l’ex moglie possa davvero rifarsi una vita accanto a un altro uomo.

Spoiler Canale 5: Sahika incastra Ender con Kaya

Nel frattempo, le prossime puntate di Forbidden Fruit saranno segnate anche da nuovi scontri tra Sahika ed Ender. A causa del caos generato dal rapimento di Zehra, Sahika non riuscirà a dimostrare la propria innocenza e finirà per sfogarsi con Kaya, rivelandogli che Ender possiede il 10% delle quote dell’azienda, provocando così una dura reazione dell’uomo contro la moglie. Nelle trame ci sarà spazio anche per momenti più leggeri, grazie alla festa a tema “Lunga vita alla cattiveria” organizzata da Yildiz per il compleanno di Caner, ma la serata prenderà una piega inaspettata quando due ladri mascherati irromperanno alla festa rubando telefoni e borse degli invitati.

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca?