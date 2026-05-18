Le anticipazioni turche della soap opera Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda su Canale 5, rivelano che Sahika inizierà a muoversi nell’ombra contro Yildiz e Kerim. La donna deciderà infatti di far seguire la coppia da uno dei suoi uomini, incaricato di scattare alcune fotografie compromettenti da mostrare successivamente a Halit.

Spoiler Forbidden Fruit: Yildiz e Halit ai ferri corti

Tutto partirà durante una cena organizzata nella villa di Halit. L’uomo inviterà Kerim per festeggiare l’ampliamento dei poteri del giovane imprenditore all'interno dell'azienda, ma la serata si trasformerà in un momento di forte tensione.

Yildiz non avrà alcuna intenzione di partecipare alla cena e il suo rifiuto provocherà una dura discussione con Halit. Kerim assisterà alla scena e capirà immediatamente che il matrimonio tra i due sta vivendo una fase molto delicata.

Trame prossime puntate: Sahika fa spiare Yildiz e Kerim

Il giorno successivo, Kerim organizzerà un incontro apparentemente casuale con Yildiz sul lungomare. I due parleranno a lungo e la loro complicità apparirà sempre più evidente. Proprio durante questa passeggiata, il piano di Sahika entrerà nel vivo: uno dei suoi uomini seguirà Yildiz e Kerim di nascosto e scatterà loro diverse fotografie.

L’obiettivo di Sahika sarà usare quelle immagini per alimentare i sospetti di Halit e provocare una nuova crisi nella villa.

Halit scopre le foto segrete?

Le fotografie rischieranno così di trasformarsi in una bomba pronta a esplodere. Se Halit dovesse vedere gli scatti, potrebbe convincersi che tra Yildiz e Kerim esista qualcosa di più di una semplice amicizia, stravolgendo il destino dei protagonisti nei prossimi episodi della soap.

Dove vedere Forbidden Fruit in streaming e in televisione

Si ricorda che Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel daytime pomeridiano di Canale 5. Il giovedì l'appuntamento raddoppia con uno speciale in prima serata: tre episodi inediti in onda subito dopo La Ruota dell Fortuna. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, tutte le puntate sono recuperabili in qualsiasi momento sulla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.