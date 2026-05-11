La puntata di Forbidden Fruit in programma il 12 maggio mette al centro un equilibrio già molto fragile. Da una parte c’è Halit, deciso a presentare Leyla ai propri figli in un contesto apparentemente familiare e rassicurante; dall’altra c’è Yildiz, che appena viene informata dell’invito decide di non restare a guardare. Ne nasce una serata tesa, costruita su mosse studiate, ripicche personali e un clima sempre più vicino alla resa dei conti.

Yildiz fiuta il pericolo e decide di sabotare la serata

Tutto prende forma quando Aysel avvisa Yildiz dell’invito a cena organizzato da Halit a Villa Argun.

L’obiettivo dell’uomo è chiaro: permettere a Leyla di conoscere finalmente i suoi figli e dare alla relazione un’apparenza più stabile. Ma per Yildiz quella cena non ha nulla di innocente. La donna, già ferita e irritata da quanto accaduto, perde subito la pazienza e decide di intervenire per mandare all’aria i piani della coppia.

La sua risposta arriva in modo preciso e simbolico fin dall’inizio della serata. Prima di tutto, Yildiz lascia il piccolo Halit Can a Lila, così da spostare l’attenzione sul bambino e rimescolare le carte attorno alla cena. È una mossa che non sembra casuale, ma parte di un disegno più ampio, pensato per interrompere l’atmosfera costruita da Halit e Leyla e riportare il centro della scena su di lei.

La sensazione è che Yildiz stia preparando qualcosa di ben più incisivo di una semplice protesta.

Leyla ha ottenuto Halit, ma il prezzo della vendetta è altissimo

La presenza di Leyla a Villa Argun arriva infatti al termine di un percorso molto più lungo e tortuoso. Dopo aver scoperto di essere stata usata da Yildiz in un gioco di accuse e manovre per allontanarla dal Paese, la ragazza ha scelto di trasformare il dolore in strategia. Con il sostegno di Sahika, è riuscita a sedurre Halit, diventandone l’amante segreta e alimentando una relazione clandestina destinata a rimanere nascosta per diverso tempo.

Per un periodo, il piano ha funzionato. Halit, notoriamente vulnerabile al fascino femminile, si è lasciato coinvolgere sempre di più, fino a quando la verità è emersa anche agli occhi di Yildiz.

A quel punto la situazione è precipitata: la donna ha lasciato la casa con Halit Can e ha chiesto il divorzio, ottenendolo rapidamente. In quel momento anche Zehra, Lila ed Erim si sono schierati dalla sua parte, lasciando Halit per la prima volta davvero isolato.

Il tentativo dell’imprenditore di allontanare Leyla non ha fatto altro che complicare ulteriormente le cose. Lei ha reagito dicendo di essere incinta, poi ha accettato la richiesta di abortire avanzata da Halit, ma la gravidanza non è mai esistita davvero: tutto faceva parte di un piano per trattenerlo accanto a sé.