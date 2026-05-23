Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Ender e Kaya vivranno momenti drammatici quando loro figlio finirà in ospedale. La donna punterà il dito contro sua cognata Sahika, credendo che abbia provato a uccidere Yigit come ha fatto con lei qualche tempo prima.

Ender accusa Sahika di aver provato a uccidere Yigit

Ender e Kaya saranno avvisati da Sahika che loro figlio è stato ricoverato in ospedale. La donna affronterà la diabolica cognata, dicendole che ha provato a uccidere Yigit. Secondo Ender, la darklady avrebbe già commesso un crimine simile quando ha avvelenato Nadir per entrare in possesso del suo cospicuo patrimonio.

Kaya prenderà però le difese di sua sorella, difendendola con fermezza visto che crederà che non potrebbe mai nuocere ad Yigit. Il dottore, intanto, rassicurerà i genitori preoccupati che il ragazzo ha soltanto contratto un virus intestinale. Le analisi inoltre escluderanno qualsiasi tipo di avvelenamento esterno.

Kaya ferma la partenza di Sahika dalla tenuta

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Sahika interpreterà la parte della vittima, rincasando e preparando le valigie. Kaya fermerà la partenza della sorella, pregandola di rimanere alla villa. Ender non si opporrà alla scelta presa da suo marito per poi informare Caner di essere intenzionata a sbarazzarsi della sua diabolica cognata.

Kaya sarà all'oscuro che Sahika ha provato ad eliminare Ender, orchestrando un incidente stradale con l'aiuto di un complice.

Kaya e Yigit hanno provato a riappacificare Ender e Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Yildiz ha organizzato una cena per il primo dentino di Halitcan. Il bambino ha accusato una violenta febbre che ha costretto i genitori ad accompagnarlo d'urgenza in clinica. In questa circostanza, Halit è stato messo in imbarazzo non riuscendo a coprire le spese mediche a causa della sua situazione economica.

A casa di Kaya, invece, la cena ha preso una brutta piega quando Ender e Sahika hanno dato vita ad uno scontro verbale molto acceso.

L'avvocato e Yigit sono apparsi esausti di fronte a tale tensione e per questo hanno studiato uno stratagemma per costringerle alla resa. Ma il loro piano è fallito miseramente, peggiorando ancor di più la situazione. Halit, intanto, ha accettato di diventare il contabile di un supermercato mentre Yigit ha ottenuto un posto di lavoro nel bar dell'università per stare al fianco di Lila. Infine Ender ha dimostrato di essere una grande stratega, mantenendo il proprio ruolo nell'holding aziendale.