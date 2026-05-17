Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Mert scoprirà che Yildiz ha un conto in banca di 5 milioni di euro nel corso della festa di compleanno di Caner. L'uomo apparirà deciso a derubare la protagonista ma dovrà scontrarsi con la reazione furiosa di Kerim.

Kerim e Mert vogliono far fallire l'azienda Argun

Tutto inizierà quando Kerim troverà lavoro all'azienda Argun come capo grazie all'aiuto di Sahika. L'uomo pretenderà che la darklady assuma Mert come suo assistente. Molto presto il pubblico apprenderà che i due uomini hanno intenzione di far fallire l'holding Argun, derubando Halit di tutto il denaro.

Kerim e Mert inizieranno a tramare alle spalle di Halit, che tornerà ad essere il capo dell'azienda dopo aver superato una grave crisi finanziaria. I due cercheranno di guadagnarsi la fiducia dell'imprenditore per non perdere il posto di lavoro in tempi record. I due uomini arriveranno ad organizzare il rapimento e conseguente salvataggio di Zehra per ingraziarsi Halit. Il piano inizierà a scricchiolare quando Kerim dimostrerà di nutrire un debole per Yildiz.

Mert vuole derubare Yildiz

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit proverà a riconquistare il cuore dell'ex moglie, che verrà corteggiata da Kerim. Yildiz finirà per confessare ad Ender di nutrire un interesse sempre più forte per il giovane imprenditore.

Col passare del tempo, Mert noterà che il suo complice si è avvicinato un po' troppo ad Yildiz. L'uomo informerà Kerim di non perdere di vista il loro scopo ovvero derubare l'azienda Argun poiché col suo flirt sta mettendo a repentaglio il piano. Ma l'uomo non vorrà sentir ragioni, apparendo deciso a continuare nel suo corteggiamento serrato verso Yildiz.

Nel frattempo, la sorella di Zeynep organizzerà la festa di compleanno di Caner a tema cattivi. In questa circostanza, Mert darà l'impressione di voler derubare la donna alla scoperta che ha un conto in banca di cinque milioni di euro derivati dalla vendita degli omogenizzati. L'uomo informerà della sua intenzione Kerim, che gli ordinerà di stare alla larga da Yildiz poiché non rientra nel loro piano.

Halit ha scoperto che Leyla ha finto di essere incinta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà maggio sui teleschermi di Canale 5, Halit ha scoperto che Leyla ha finto di essere incinta solo per tenerlo ancorato a sé. L'imprenditore deluso ha cacciato la segretaria di casa non prima di comunicarle che la loro relazione è giunta al termine. Yildiz, invece, ha deciso di non sposare Nadir dopo essere diventata ricca.