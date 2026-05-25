Le trame delle puntate settimanali di Forbidden fruit in programma dall'1 al 6 giugno su Canale 5 rivelano che Halit Argun sorprenderà Yildiz Yilmaz (Eda Ece) con una proposta di nozze. Ender Celebi, invece, vedrà il suo matrimonio con Kaya entrare in crisi.

Halit fa una proposta di nozze a Yildiz

Asuman aiuterà Halit a riconquistare il cuore di Yildiz. L'imprenditore inviterà l'ex moglie al party in occasione dell'acquisto della nuova villa. In questa circostanza, l'uomo regalerà alla donna una collana dopo averle fatto una proposta di matrimonio pubblica.

Durante i festeggiamenti, alcuni poliziotti faranno irruzione per incastrare e rapire Zehra. Kerim riuscirà a salvare la figlia di Halit, spingendo Ender ad accusare Sahika del rapimento. La darklady offesa si vendicherà della cognata, raccontando a Kaya che detiene il 10% delle azioni dell'azienda Argun. Il matrimonio dei due entrerà in profonda crisi.

Ender accusa Sahika di aver provocato una frattura nel matrimonio con Kaya

Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz apparirà intenzionata di festeggiare il compleanno di Caner. Mert, invece, ordinerà a Kerim di non farsi distrarre dall'amore perché potrebbe mandare a monte il loro piano per distruggere l'azienda di Halit Argun.

Ender, intanto, incolperà Sahika di aver provocato una frattura nel matrimonio con Kaya. La donna, a questo punto, studierà un modo per umiliare la cognata grazie alla complicità di Caner. Ender farà credere a Sahika che Kerim compia gli anni, tanto da costringerla ad organizzare una festa di compleanno. La darklady finirà così in una situazione imbarazzante.

Halit è stato assunto da Sahika come suo assistente personale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono andate in onda a fine maggio su Canale 5, Zehra è stata licenziata ed ha annegato il dispiacere nell'alcool. In questo modo, la donna ha trascurato Halitcan, facendo arrabbiare Asuman che ha temuto che fosse ricaduta nel tunnel dell'alcolismo.

Yildiz ha incontrato Kerim in ufficio. La donna ha trattato l'amico di Gulten con indifferenza ed antipatia anche se si è trattato solo di strategia. Emir, invece, si è innamorato della segretaria e per questo ha finto di essere il capo del progetto di Yildiz. L'uomo ha poi deciso di raccontare la verità prima di passare dei guai. Infine Sahika ha continuato a tramare alle spalle di Ender mentre Emir ha nascosto dei soldi in tasca, in ansia per la sorte economica del padre, che è stato assunto come assistente dalla sorella di Kaya. Ender è rimasta sconvolta dalla novità e ha voluto vederci più chiaro.