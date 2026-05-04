Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 11 a domenica 17 maggio 2026, Yildiz farà un passo indietro, poiché accetterà la proposta di matrimonio di Nadir, che in precedenza aveva rifiutato. Halit invece, dirà alla sua amante Leyla di non volerla più vedere per averlo ingannato.

Yildiz accetta di lavorare per Nadir, Ender contro Sahika

Yildiz accetterà di lavorare come presentatrice del meteo in una trasmissione televisiva di Nadir.

Nel contempo, Leyla farà la conoscenza dei figli di Halit, dopo aver accettato di cenare alla villa.

Ender invece, accuserà Sahika di aver nascosto l’hard disk che Nadir gli aveva consegnato. Poco dopo, però, Kaya lo troverà nella cassaforte e sospetterà dello zampino di sua moglie Ender per farlo litigare con sua sorella Sahika.

Successivamente, Ender e Nadir organizzeranno una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz.

Yildiz apprende della gravidanza di Leyla, Nadir messo in guardia da Ender

Ben presto, Sahika rivelerà a Yildiz che Leyla aspetta un figlio dal suo ex marito Halit. In preda alla furia, Yildiz si presenterà nell’ufficio di Nadir e gli dirà di volerlo sposare. A quel punto, Ender farà sapere ad Halit che Yildiz ha appreso della gravidanza di Leyla da Sahika. Sempre a proposito di Yildiz, due aziende molto famose vorranno vendere la sua purea di mele.

Per finire, Ender metterà in guardia Nadir, dicendogli che per lui sarà difficile riuscire a diventare il marito di Yildiz, adesso che è in procinto di diventare finalmente ricca. Halit invece, metterà fine alla relazione clandestina con Leyla, appena scoprirà che ha corrotto un medico per costringerlo a testimoniare il suo falso aborto.

Riepilogo: Leyla ha preparato la sua vendetta in preda alla gelosia

Di recente, Leyla non è riuscita a controllare la sua gelosia, a causa dell’imminente compleanno di Yildiz organizzato dal suo amante Halit. Incapace di accettare la situazione, Leyla ha alimentato il suo desiderio di vendicarsi. Yildiz invece, ha cominciato a fare delle indagini sull’ex marito Halit, e padre di suo figlio Halitcan, con la convinzione che le stia nascondendo qualcosa.