Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Nadir si avvicinerà pericolosamente ad Yildiz Yilmaz, approfittando della fine del suo matrimonio con Halit. L'imprenditore chiederà alla sorella di Zeynep di diventare sua moglie, lasciandola senza parole.

Nadir regala un anello di fidanzamento ad Yildiz

Yildiz chiederà il divorzio da Halit alla scoperta che ha una storia extraconiugale con Leyla. La donna si farà assistere legalmente da Kaya, che riuscirà in breve tempo a farle ottenere il divorzio. Il legale inoltre garantirà alla sua assistita e ad Halitcan un tenore di vita di un certo livello grazie ad un assegno mensile ed una villa appena ristrutturata.

La donna si trasferirà col figlio nella ricca dimora dove chiederà di essere raggiunta da sua madre per farle da babysitter al figlioletto. In questa circostanza, Yildiz riceverà la visita di Nadir, intenzionato a farle una proposta. Il nemico giurato di Halit chiederà alla sorella di Zeynep di diventare sua moglie, regalandole un anello di fidanzamento.

La sorella di Zeynep respinge la richiesta di matrimonio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz respingerà la richiesta di matrimonio di Nadir, temendo la reazione di Halit. Ma l'imprenditore non si arrenderà e per questo cercherà di convincerla che è l'uomo giusto per lei. L'uomo chiederà alla sorella di Zeynep di prendere del tempo utile per darle una risposta definitiva alla sua richiesta.

Nel frattempo, Leyla ostacolerà i tentativi di Halit di tornare con l'ex moglie. La donna studierà un piano con la complicità di Sahika per tenere l'imprenditore per sempre ancorato a sé. La segretaria informerà il signor Argun di essere in attesa di un bambino da lui.

Sahika ha voluto aiutare Yigit a trasferirsi all'estero

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Ender ha chiesto a Caner di seguire Faruk mentre Emir ha presentato al suo amico Gonka, una ragazza conosciuta su un sito di incontri. Celebi ha raggiunto Halit per dirgli che Erim ha intenzione di vivere un po' da lei. Zerrin, invece, ha organizzato una cena per combinare un incontro tra il figlio di un'amica e Lila.

Quest'ultima è apparsa risentita con sua madre, rea di aver messo il becco nella sua vita sentimentale.

Yildiz, intanto, è apparsa impegnata coi preparativi del suo party di compleanno, sospettando che il marito se ne fosse dimenticato. Allo stesso tempo, Sahika ha continuato a tramare alle spalle della ragazza per rovinare lei ed Halit. Infine la darklady ha proposto ad Yigit di aiutarlo a trasferirsi in Svizzera per dimenticare Lila.