Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz si caccerà nei guai dopo aver aiutato Zehra a sponsorizzare il suo canale. La scelta non piacerà ai dirigenti dell'azienda per cui lavora, tanto che Bulent la informerà che hanno deciso di licenziarla.

Bulent licenzia Yildiz per non aver rispettato le clausole del contratto

Zehra mostrerà un'ossessione per il risparmio. La donna temerà di diventare nuovamente povera e per questo risparmierà in modo maniacale.

La sorella di Lila eviterà di comprare abiti e ad andare dal parrucchiere per poi aprire un canale dove vendere merce a basso costo. Zehra chiederà a Yildiz di farle da sponsor con l'omogenizzato di mela visto che è diventata ricca grazie alla vendita proprio di quell'alimento per bambini. La sorella di Zeynep si metterà nei guai poiché sarà all'oscuro che l'azienda le proibisce di pubblicizzare in autonomia i suoi prodotti. Bulent, a questo punto, raggiungerà la casa della donna per dirle di averla licenziata e che i dirigenti sono pronti a farle una causa miliardaria per aver ignorato le clausole del contratto.

Yildiz chiede a Mert di aiutarla a investire una parte di denaro

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz chiederà a Mert di aiutarla a investire una parte del denaro per ripagare la multa salta.

Kara, già complice di numerose truffe, accetterà di dare alcuni consigli alla donna con chiara intenzione di imbrogliarla. La sorella di Zeynep ignorerà che l'uomo è arrivato in azienda per farla fallire con l'aiuto di Kerim.

Halit è tornato ad essere l'uomo ricco e potente di un tempo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio su Canale 5, Halit è tornato ad essere l'uomo ricco e potente di un tempo. L'imprenditore ha inizialmente deciso di mantenere il segreto perché voleva sbarazzarsi di Sahika, diventata manager dell'Argun Holding. Halit è ritornato agli antichi splendori anche se non è apparso soddisfatto del tutto. L'uomo ha capito di volere nuovamente Yildiz.

Halit ha spiazzato l'ex moglie, facendole una dichiarazione d'amore seguita da una proposta di matrimonio. Yildiz ha dovuto rifiutare poiché ha conquistato un'indipendenza economica e non vorrebbe più tornare ad indossare i panni di moglie di. Halit non si è dato per vinto, apparendo determinato a riconquistare il cuore di Yildiz. Pertanto, l'imprenditore ha chiesto aiuto ad Asuman che ha deciso di aiutarlo. Halit ha invitato l'amata ad un ricevimento organizzato per l'acquisto della casa e qui l'ha sorpresa regalandole una collana.