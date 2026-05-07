Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Kerim e Mert organizzeranno il finto rapimento di Zehra per guadagnare la fiducia di Halit. I due uomini avranno intenzione di far fallire l'azienda Argun.

Halit chiede a Kerim e Mert di salvare Zehra

Un finto poliziotto nasconderà della droga nella tasca di Zehra per farla arrestare. Halit scoprirà ben presto che la polizia non aveva organizzato una retata in casa sua grazie all'aiuto di Kerim, il nuovo vice-capo della sua holding.

Il signor Argun dirà al suo sottoposto e Mert di raggiungere i crimini saliti su un'auto. I due delinquenti lasceranno Zehra in mezzo alla strada dove verrà raggiunta da Kerim e Mert, che guadagneranno così la fiducia di Halit. Ender non esiterà ad accusare Sahika del rapimento poiché aveva fatto la stessa cosa con Yigit qualche mese prima.

Kerim e Mert vogliono far fallire l'azienda Argun

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya darà il beneficio del dubbio alla sorella che giurerà di non aver fatto del male a Zehra. L'avvocato ed Ender avranno pareri diversi in merito alla vicenda. Intanto Celebi cercherà di utilizzare questa situazione a suo vantaggio. Questa volta, però, finirà incontro ad una brutta sorpresa quando il pubblico scoprirà che erano stati Kerim e Mert a rapire Zehra per poi salvarla e guadagnare così la riconoscenza di Halit.

I due uomini avranno intenzione di far fallire l'azienda Argun e per questo vorranno far ricadere la colpa su Sahika.

Yildiz ha scoperto che Halit ha una relazione extraconiugale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Ender ha tenuto nascosto ad Yildiz che Halit ha una relazione extraconiugale con Leyla. Yigit, invece, ha detto ai suoi genitori di aver intenzione di trasferirsi in Svizzera dove continuare i suoi studi. Il ragazzo ha nascosto la novità a Lila, che una volta scoperto tutto ha detto alla sorella di temere che possa innamorarsi in un'altra ragazza all'estero.

Zehra, intanto, ha messo una pulce nell'orecchio ad Yildiz in merito ad una probabile doppia vita di Halit.

La sorella di Zeynep, a questo punto, ha deciso di pedinare le mosse del marito, trovandolo in una casa in atteggiamenti compromettenti con Leyla. La donna distrutta dal tradimento ha fatto ritorno alla villa dove ha chiesto ad Aysel di fare le valigie a lei e al piccolo Halitcan, intenzionata ad andarsene il prima possibile. Yildiz ha trovato ospitalità a casa di Erim mentre Halit ha giurato davanti ai figli di non avere un'amante.