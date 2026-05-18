Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in onda dal 25 al 31 maggio 2026, dopo essere diventata ricca e indipendente, Yildiz Yilmaz tenderà una mano ad Halit Argun per compassione, appena finirà in bancarotta. Dalle anticipazioni, si evince che la giovane accoglierà l’ex marito nella sua nuova casa, dandogli quindi modo di ricongiungersi con loro figlio Halitcan.

Ender mette in guardia Yildiz da Kerim, Erim viene messo alle strette da suo padre

Yildiz rivelerà a Ender di essere rimasta colpita da un uomo che si chiama Kerim, dopo averlo conosciuto in ufficio.

Mentre Ender metterà in guardia l’amica, dicendole di stare lontano da Kerim, Halit chiederà delle spiegazioni al figlio Erim all’uscita da scuola. Nello specifico, l’imprenditore vorrà sapere da dove provengono i soldi che ha trovato nella tasca del cappotto del figlio. A quel punto, messo alle strette, Erim confesserà a suo padre di aver venduto la sua chitarra con l’obiettivo di risollevarlo economicamente.

Nel contempo, Ender, Kaya e Sahika scopriranno che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell'università. In seguito, Ender accetterà il passaggio che le offrirà Sahika, dopo non essere riuscita a far partire la propria automobile, ma durante il tragitto ci sarà un incidente.

Halit deciso a scoprire chi è il colpevole della sua rovina

Successivamente, Halit accetterà di vivere a casa dell’ex moglie Yildiz, dopo aver smesso di essere ospitato da Sitki di sua iniziativa, per scoprire il responsabile della sua rovina.

Per concludere, sempre Halit, convincerà la figlia Zehra a intraprendere un percorso di terapia.

Riepilogo: Argun ha perso tutta la sua ricchezza

Di recente, a causa di un investimento sbagliato all’estero, Halit è stato costretto ad abbandonare la sua lussuosa villa insieme ai figli Zehra, Lila ed Erim. Dopo il duro colpo economico che ha travolto l’intera famiglia, gli Argun si sono trasferiti a casa di Sitki, in attesa di trovare un’altra sistemazione. Yildiz invece, a differenza dell’ex marito Halit ha ottenuto finalmente la sua rivincita, per aver guadagnato tanti soldi con la vendita di una pappa alla mela per neonati.