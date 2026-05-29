Nei nuovi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit, Halit Argun (Talat Bulut) vorrà allontanare il figlio Halitcan dalla madre Yildiz Yilmaz (Eda Ece) per vendetta.

Yildiz accetta di sposare Halit

Prossimamente, Sahika farà credere a tutti di aver intrapreso una relazione con Kerim, colui che farà breccia nel cuore di Yildiz. A quel punto, quest’ultima accetterà di sposare di nuovo l’ex marito Halit, e andrà a vivere nella sua nuova villa. Nel contempo, Yildiz verrà licenziata per aver sponsorizzato le sue pappe alla mela in un canale internet di Zehra, senza il permesso del suo capo.

Inoltre, la giovane non riuscirà a saldare una multa, poiché Mert le deruberà il suo denaro, dopo averla convinta a fare un investimento. Intanto, Sahika riuscirà ad allontanare Ender sia da Kaya e dall’amica Yildiz.

A seguito del divorzio dal marito, Ender provocherà Yildiz, dicendole di aver accettato la proposta di matrimonio di Halit soltanto per soldi, per il fatto di averle confessato di amare Kerim poco prima.

Ender e Yildiz litigano, Halit si rivolge al suo avvocato

Erim e Halit faranno ritorno a casa, proprio durante il litigio di Ender e Yildiz, la quale temerà che sia venuto a galla il suo innamoramento per Kerim. Mentre Erim inizierà a essere freddo con Yildiz, Halit asseconderà ogni richiesta dell’ex moglie.Tuttavia, tramite un flashback, si scoprirà che Halit e Erim hanno veramente ascoltato le parole di Ender.

In particolare, i telespettatori vedranno Argun dire al figlio di fingersi estranei alla faccenda, con l’obiettivo di vendicarsi di Yildiz.

Dalle anticipazioni turche, si evince che Halit chiederà aiuto al suo avvocato Metin per togliere la custodia del piccolo Halitcan a Yildiz. Per riuscire nella sua impresa, l’imprenditore continuerà a comportarsi come se nulla fosse successo con Yildiz, alla quale farà credere di volerla ancora sposare.

Riepilogo: Kerim vuole far fallire la Holding Argun

Di recente, dopo aver recuperato tutti i suoi beni, Halit ha continuato a far credere ai suoi figli di attraversare ancora una crisi economica. Intanto, l’imprenditore non ha saputo di doversi guardare le spalle dal nuovo nemico Kerim, il quale è giunto in città per far fallire la sua azienda Holding Argun. Sempre a proposito di quest’ultimo, Yildiz ha cercato di stare lontana da lui, dopo essersi resa conto di nin riuscire a resistere al suo fascino.