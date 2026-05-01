Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in onda a breve su Canale 5 raccontano che Sahika spinge Leyla a dire una bugia ad Halit per tenerlo ancorato a sé. La segretaria confiderà così all'imprenditore di essere in attesa di un figlio da lui.

Sahika spinge Leyla a dire una bugia ad Halit

Yildiz scoprirà che Halit ha iniziato una relazione clandestina con Leyla. La donna divorzierà in soli quindici giorni grazie all'aiuto di Kaya. Yildiz pretenderà che l'ex marito le compri una grandissima villa per lei e il piccolo Halitcan. Nadir approfitterà di questo momento per avvicinarsi sempre di più alla protagonista, finendo per chiederla in moglie.

Yildiz rifiuterà la proposta di matrimonio del nemico numero uno di Halit. Allo stesso tempo, il signor Argun ormai solo cercherà di allontanarsi dall'amante con la speranza di essere perdonato da Yildiz. Sahika, a questo punto, convincerà Leyla a raccontare ad Halit una bugia per farlo capitolare ai suoi piedi. La segretaria informerà così il suo amante di essere in attesa di un bambino da lui.

Leyla finge di mettere fine alla gravidanza

Halit rimarrà sconvolto dalla rivelazione, tanto da convincere Leyla ad interrompere la gestazione. La donna fingerà di interrompere la gravidanza mai esistita, dimostrandogli di non volerlo incastrare con un figlio non desiderato. La segretaria poi farà credere di stare male a causa dell'operazione appena subita.

Halit preoccupato correrà immediatamente da Leyla per accettarsi delle sue condizioni di salute. In questa circostanza, la donna chiederà all'uomo di organizzare una cena insieme ai figli per convincerli della sua buonafede. L'imprenditore non se la sentirà di dire di no alla donna a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Ender e Halit hanno avuto un confronto su Erim in ufficio

Nel contempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Zerrin ha organizzato una cena tra amici con la scusa di presentare sua figlia Lila al figlio di una coppia di invitati. La donna è apparsa all'oscuro che la ragazza sia già legata sentimentalmente. Tutto questo ha portato ad incomprensioni e momenti imbarazzanti per tutti.

La cena ha rischiato di trasformarsi in un'occasione carica di tensione a causa dei rapporti già complicati tra tutti quanti. Yildiz, intanto, è stata impegnata coi preparativi della sua festa di compleanno. La donna ha temuto che Halit si fosse dimenticato della ricorrenza. Tutto questo ha alimentato insicurezze e malumori che hanno aumentato la distanza emotiva tra i due. Infine Ender e Halit hanno avuto un confronto su Erim su ufficio.