Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate, la famiglia di Halit dovrà affrontare un tracollo finanziario. Tra i più colpiti ci sarà Lila, che si ritroverà costretta a cambiare stile di vita pur di continuare gli studi, arrivando anche a lavorare nella mensa dell’università per riuscire a pagarsi la retta scolastica.
Spoiler Forbidden Fruit: Lila Argun lavora in mensa per pagarsi la retta
Secondo le trame turche di Forbidden Fruit, nonostante gli ottimi risultati scolastici e una borsa di studio parziale, Lila si renderà conto che i fondi non sono sufficienti a coprire l'intera retta.
Per questo motivo, la ragazza inizierà a cercare un lavoro per contribuire personalmente ai costi della scuola. Nonostante le iniziali difficoltà, riuscirà a trovare impiego presso la mensa universitaria.
Yigit lavora in mensa per amore di Lila
Yigit rimarrà profondamente colpito dalla determinazione mostrata da Lila nell'affrontare, con le proprie forze, il tracollo finanziario della famiglia.
Senza esitazione, il giovane deciderà di seguirne le orme, facendosi assumere nella medesima struttura pur di starle vicino in un momento particolarmente complicato.
Il dramma di Zehra tra licenziamento e alcol
Nel frattempo, anche Zehra tenterà di abituarsi al nuovo tenore di vita della famiglia. Grazie all’aiuto di Akın, troverà lavoro in una libreria.
L’esperienza, però, si rivelerà più complicata del previsto. Zehra farà fatica ad abituarsi ai ritmi del lavoro. La situazione peggiorerà quando alcune sue amiche si presenteranno in libreria. Per timore del loro giudizio, fingerà di trovarsi in libreria solo per caso, trascurando così i suoi doveri verso i clienti.
L'inevitabile richiamo del titolare si trasformerà presto in un licenziamento. Per Zehra lo scontro con la realtà le confermerà di non essere ancora pronta a rinunciare ai privilegi del passato.
Profondamente scossa per il fallimento, finirà per ricadere nei suoi vecchi problemi. In preda alla disperazione, la donna acquisterà degli alcolici, ricadendo nel tunnel della dipendenza e palesando tutta la sua fragilità davanti alle difficoltà economiche che stanno travolgendo la famiglia. Zehra riuscirà a rialzarsi o Halit dovrà intervenire?