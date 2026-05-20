Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Sahika aiuterà Kerim ad impedire ad Halit di scoprire che ha una storia d'amore con Yildiz Yilmaz. La donna fingerà di essere fidanzata con l'imprenditore davanti al signor Argun.

Yildiz dice ad Ender di essere innamorata di Kerim

Kerim farà il suo arrivo all'azienda Argun insieme al fidato Mert. Fin da subito l'uomo dimostrerà di avere un debole per Yildiz nonostante sia l'ex moglie del suo capo. La sorella di Zeynep dimostrerà di ricambiare l'interesse, confidando ad Ender di essersi innamorata di Kerim.

Le parole verranno udite da Halit, il quale crederà che la sua ex moglie voglia risposarlo nuovamente. Questo farà da apripista ad una serie di colpi di scena. Il legame tra Kerim e Yildiz non verrà visto di buon occhio da Asuman, che si schiererà dalla parte di Halit. La donna non esiterà a recarsi nell'ufficio del signor Argun per informarlo che il collega di Mert sta corteggiando sua figlia. L'incontro sarà interrotto dall'arrivo di Kerim, che dovrà affrontare lo sguardo accusatorio dell'imprenditore. Il giovane sarà salvato dall'intervento di Sahika.

Sahika finge di essere la fidanzata di Kerim davanti ad Halit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che la sorella di Kaya mentirà davanti ad Halit, informandolo di essere la fidanzata di Kerim.

Quest'ultimo finirà per assecondare quanto detto dalla darklady, deciso a tenere nascosta la sua relazione con Yildiz. L'uomo inizierà a pensare di lasciare l'azienda Argun a causa dei sentimenti che prova per la sorella di Zeynep. Kerim, a questo punto, chiederà aiuto ad Emir per organizzare una cena a lume di candela per l'amata all'interno di un ristorante. In questa circostanza, l'uomo informerà Yildiz di aver finto di essere il fidanzato di Sahika. La ragazza perdonerà l'amato per poi prendersela con la madre per aver messo al corrente Halit della loro storia. Tuttavia, Sahika continuerà a tramare nell'ombra, obbligando Haluk ad assoldare un tecnico informatico per manomettere la conversazione con Kerim.

In questo modo, la darklady fingerà di chiamare il giovane col viva voce di fronte ad Ender per farle credere che stanno davvero insieme. Celebi racconterà tutto ad Yildiz e la sua reazione sarà sorprendente.

Kaya ha rifiutato di aiutare Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Kaya ha rifiutato di aiutare Sahika dopo che è stata cacciata da Ender. La darklady ha chiesto a suo nipote di mettere una buona parola per lei con suo padre. La donna ha poi chiesto aiuto a Nadir ricevendo un altro rifiuto. Yigit, invece, ha scoperto che il ragazzo di Lila l'ha lasciata ed ha provato a starle vicino.