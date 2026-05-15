Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit, dopo aver riconquistato il suo potere economico, deciderà di organizzare una festa nella sua nuova villa, invitando familiari e persone vicine, tra cui Ender, Yildiz, Yigit e Kerim (personaggio che debutterà a breve su Canale 5). Proprio durante la serata, però, accadrà qualcosa di inaspettato che sconvolgerà tutti: Zehra verrà portata via dalla polizia davanti a tutti gli invitati.
Anticipazioni Forbidden Fruit: finti poliziotti arrestano Zehra
Nel pieno del ricevimento, alcuni uomini che si presenteranno come agenti di polizia faranno irruzione nella villa sostenendo di dover effettuare dei controlli.
La situazione precipiterà quando gli uomini troveranno della droga addosso a Zehra durante la perquisizione.
La ragazza verrà bloccata davanti agli invitati, mentre Halit tenterà di opporsi senza riuscire a fermare gli agenti. La scena getterà la famiglia nel caos e umilierà Zehra, convinta di essere vittima di una trappola.
Spoiler prossime puntate: Kerim salva Zehra
Dopo aver lasciato la villa, emergerà che gli uomini che hanno portato via Zehra non sono veri poliziotti. La ragazza verrà abbandonata in una zona isolata.
Kerim e il suo assistente, che seguiranno i movimenti dell’auto sospetta, riusciranno a rintracciare Zehra e a salvarla. I due riporteranno la giovane da Halit, apparendo agli occhi della famiglia come gli eroi della serata.
Trame soap turca: il diabolico doppio gioco di Kerim
Dietro il salvataggio di Zehra, però, si nasconderà una verità. È stato Kerim a progettare il piano, compresa la falsa irruzione della polizia alla festa di Halit nelle nuove puntate della soap turca.
L’uomo riuscirà così a conquistare ancora più fiducia da parte della famiglia Argun, fingendosi indispensabile nel momento di maggiore difficoltà. Ender, tuttavia, si convincerà immediatamente che dietro il finto arresto ci sia Sahika, già coinvolta in passato in vicende simili.
Le sue pesanti accuse finiranno per far cadere i sospetti sulla donna, provocando una nuova frattura nel rapporto tra Halit e Sahika. Anche Kaya pretenderà spiegazioni, chiedendo alla donna prove concrete della propria innocenza.