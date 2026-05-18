Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la soap in onda su Canale 5, raccontano che Yigit organizzerà una romantica proposta di matrimonio per Lila con l’aiuto di Caner e Zehra. La ragazza accetterà emozionata, mentre Halit finirà per dare il suo consenso alle nozze, pur mostrandosi contrariato.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Yigit fa la proposta a Lila
Yigit deciderà di fare il grande passo e confiderà a Caner il desiderio di sposare Lila. Per rendere tutto ancora più speciale, preparerà persino una registrazione video della proposta, così da immortalare uno dei momenti più importanti della loro relazione.
Con l’aiuto di Caner e Zehra, il ragazzo organizzerà una sorpresa in un locale. Davanti agli amici, Yigit si inginocchierà chiedendo ufficialmente a Lila di diventare sua moglie. La giovane accetterà senza esitazioni.
Halit gela la figlia dopo la proposta
Dopo la proposta, Yigit e Lila informeranno subito le rispettive famiglie della decisione presa. La notizia arriverà inevitabilmente anche a Halit, che reagirà con grande freddezza.
Non sembrerà affatto convinto delle nozze e accetterà soltanto per non entrare in conflitto con la figlia. Nonostante i dubbi, finirà comunque per dare il proprio consenso, anche se controvoglia.
Trame Canale 5: Halit tenta di controllare la vita di Lila
Il sì forzato di Halit si trasformerà presto nell'ennesimo tentativo di controllare le scelte di Lila, ma la ragazza apparirà sempre più determinata a costruire la propria vita accanto a Yigit.
I due giovani riusciranno a coronare il loro sogno d'amore o le intromissioni del patriarca distruggeranno la loro serenità?
Spoiler: Sahika nei guai, Kaya scopre Ender
Nel frattempo, le prossime puntate di Forbidden Fruit saranno segnate anche da nuovi intrighi. Sahika finirà al centro di una pesante crisi dopo essere stata accusata per il rapimento di Zehra, mentre Kaya reagirà con rabbia scoprendo la quota segreta posseduta da Ender. Le trame si sposteranno poi sui sentimenti di Yildiz, sempre più vicina a Kerim, situazione che farà precipitare Halit nella paura di perdere definitivamente la sua ex moglie.