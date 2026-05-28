Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit resterà sconvolto dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra Yildiz ed Ender. La donna confesserà: “Mi sono innamorata di nuovo”.

Quelle parole colpiranno Halit, che poco dopo si presenterà a casa dell’ex moglie deciso ad affrontarla.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit supplica Yildiz di tornare a casa

Arrivato a casa dell'ex moglie con la scusa di vedere Halit Can, Halit si ritroverà da solo con lei e le rivelerà il vero motivo della visita.

“Ho sentito quello che hai detto oggi in azienda a Ender”, dirà l’imprenditore.

Poi aggiungerà: “Dicevi di esserti innamorata di nuovo. Sono sicuro che la persona di cui parlavi fossi io”.

Yildiz proverà a smorzare la situazione, sostenendo che si stesse riferendo a un libro di crescita personale: “Era un libro, davvero. Sto leggendo libri motivazionali”.

Halit però non sembrerà convinto e continuerà ad aprirsi con lei come non aveva mai fatto prima. “Durante questo periodo di separazione ho riflettuto molto. Ho visto tutti i miei errori”, confesserà l’uomo.

Successivamente le chiederà di tornare a vivere con lui e con il piccolo Halit Can: “Prendi nostro figlio e torna a casa. Anche i ragazzi vogliono vederti”.

Yildiz confessa il suo amore ma trema per Kerim

Nonostante le sue resistenze, Yildiz finirà per lasciarsi coinvolgere emotivamente dalla conversazione.

Dopo aver ammesso di essere ancora ferita, dirà a Halit: “Sappi che i nostri sentimenti sono gli stessi”.

La frase riaccenderà le speranze dell’uomo, che le prometterà di aspettarla fino a quando non prenderà una decisione.

Yildiz però continuerà a mostrarsi combattuta, soprattutto perché penserà subito a Kerim. Terrorizzata dall’idea che il manager possa aver ascoltato la conversazione o che la verità possa presto venire a galla, finirà nel panico.

Yildiz va nel panico dopo il confronto

Rimasta sola dopo il confronto con Halit, Yildiz si lascerà andare a uno sfogo. “Se in azienda Halit ha sentito quello che ho detto a Ender, allora rischio che lo sappia anche Kerim. Che figuraccia”, esclamerà agitata.

La donna inizierà così a preoccuparsi della reazione di Kerim, convinta ormai di essersi tradita davanti a tutti.