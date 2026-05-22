Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, Halit porterà avanti un piano contro Yildiz. Cercherà di ottenere delle foto compromettenti di Yildiz insieme a Kerim per usarle come prove e strapparle il piccolo Halit Can.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit incastra Yildiz ma il piano salta

Halit inizierà a pianificare diversi incontri “casuali” tra Yildiz e Kerim con l'obiettivo di lasciarli da soli e farli fotografare insieme. Il primo tentativo avverrà durante una gita in barca organizzata dallo stesso Halit, che inviterà separatamente i due sperando di coglierli in atteggiamenti compromettenti.

Le cose, però, non andranno come previsto. Alla gita si uniranno anche Asuman e il piccolo Halit Can, mandando all’aria il piano dell'imprenditore. Irritato per il fallimento, l'uomo capirà di dover trovare un altro modo per ottenere le prove contro Yildiz.

Deciso a non arrendersi, Halit organizzerà un secondo incontro tra Yildiz e Kerim. Questa volta fingerà di avere un impegno improvviso e lascerà i due da soli, mentre un fotografo nascosto sarà pronto a immortalare ogni loro movimento.

Sahika scopre l'inganno e ruba le foto

Dopo aver notato strani movimenti, Sahika inizierà a sospettare che Halit stia organizzando qualcosa alle spalle di Yildiz. Per questo motivo deciderà di far seguire Kerim e Yildiz da un suo uomo fidato.

Una volta arrivato sul posto, l’uomo di Sahika noterà un fotografo nascosto intento a immortalare Yildiz e Kerim insieme. A quel punto Sahika capirà che Halit sta cercando prove contro la moglie per usarle nella battaglia legale.

Per impedire che il piano di Halit riesca, Sahika ordinerà al suo uomo di intervenire. Il fotografo verrà fermato e le immagini scattate finiranno nelle mani della donna.

Sahika vuole le nozze al posto di Yildiz

Successivamente Sahika si presenterà a sorpresa da Halit mostrandogli gli scatti sottratti. L'imprenditore vedrà così realizzarsi il suo piano, ma scoprirà anche di essere sotto scacco. In cambio del suo silenzio e delle immagini, la donna pretenderà che Halit la sposi il giorno stesso delle nozze con Yildiz.

Gli episodi di Forbidden Fruit vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 e sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.