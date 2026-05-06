Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate, la presunta gravidanza di Leyla si trasformerà in un caso spinoso che sconvolgerà Halit. Quella che inizialmente sembrerà una notizia capace di rafforzare il loro legame finirà invece per alimentare i dubbi. A innescare il meccanismo sarà Ender, pronta a smascherare quella che riterrà una menzogna costruita ad arte.
Forbidden Fruit anticipazioni: Ender smaschera Leyla
Secondo gli ultimi spoiler della soap turca, Ender, non credendo alla gravidanza di Leyla, e ritenendo sospetta la tempistica della notizia, inizierà a instillare il dubbio in Halit senza esporsi troppo, inducendolo a riflettere su dettagli fino a quel momento ignorati.
Halit affronta Leyla: il confronto sulla gravidanza
Nelle puntate in onda su Canale 5, Halit non riuscirà più a ignorare le incongruenze, che lo porteranno a osservare la situazione con occhi diversi. Determinato a scoprire la verità, deciderà di affrontare Leyla, chiedendole spiegazioni e, soprattutto, prove concrete della gravidanza.
Trame Forbidden Fruit: il patto segreto tra Leyla e Sahika
Leyla, decisa a non perdere la sua posizione accanto a Halit e in preda al panico, si rivolgerà a Sahika per un nuovo intrigo: le due organizzeranno una messinscena, coinvolgendo un medico disposto a mentire pur di confermare la gravidanza.
Il piano di Leyla crolla: Halit scopre la finta gravidanza
Leyla si presenterà nell’ufficio di Halit insieme al medico scelto da Sahika per sostenere la menzogna con falsi documenti sulla gravidanza, ma il castello di bugie crollerà: messo sotto pressione da Halit, il dottore confesserà di essere stato pagato per mentire, ammettendo la verità sulla finta gravidanza di Leyla. A quel punto Halit, fuori di sé per l’inganno, troncherà ogni rapporto con Leyla e la caccerà via definitivamente.
Cosa farà Leyla ora che è stata scoperta? Nulla. Il suo personaggio uscirà di scena: gli autori metteranno un punto definitivo alla sua fase narrativa nella serie televisiva.
Forbidden Fruit va in onda ogni giorno su Canale 5 nel daytime pomeridiano, mentre il giovedì sera sono previsti tre episodi in prima serata.