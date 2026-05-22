Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika organizzerà un piano per dividere per sempre Kaya ed Ender Celebi. La darklady farà in modo che entrambi i coniugi sospettino dell'infedeltà l'uno dell'altra.

Kaya capisce che Ender ha preso in giro lui e loro figlio

Sahika scoprirà che Ender ha fatto finta di cedere ad Yigit e Erim il 10% delle azioni dell'azienda Argun, prendendo in giro Kaya pur di salvare il loro matrimonio. La darklady organizzerà un piano per smascherare la cognata, accompagnando suo nipote in banca per chiedere un mutuo per l'acquisto di una casa.

Sahika suggerirà ad Yigit di dare le azioni come garanzia per l'acquisto dell'immobile. In questa circostanza, il ragazzo e Kaya capiranno che Ender si è presa gioco di loro. L'avvocato furioso con la moglie lascerà il tetto coniugale per andare a stare in albergo insieme al figlio. La situazione della coppia verrà scoperta da Yildiz, che deciderà d'intervenire.

Celebi crede che suo marito la stia tradendo

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz e Halit inviteranno Ender e Kaya a cenare con loro. Il piano avrà successo poiché l'avvocato dirà alla sorella di voler concedere una nuova possibilità alla moglie. Sahika, a questo punto, ideerà un nuovo piano diabolico per separare per sempre suo fratello da Ender.

La donna cederà alcune quote a Yigit per poi recarsi a festeggiare, lasciando Celebi da sola a casa. Dopodiché, la darklady ordinerà alla domestica di somministrare un sonnifero alla cognata per far entrare uno scagnozzo palestrato che fingerà di essere uscito dal suo letto senza troppi vestiti addosso. Una volta tornato a casa, Kaya inizierà a credere di essere stato tradito dalla moglie.

Sahika e Haluk faranno la stessa cosa anche con Ender, quando si recherà in albergo per parlare col marito. La sorella di Caner raggiungerà la stanza dove troverà una donna svestita che le dirà che Kaya è in doccia. Celebi inizierà a sospettare di essere stata tradita dall'avvocato anche se la verità risulterà essere un'altra.

Sahika ha posto fine alla vita di Nadir con un liquore avvelenato

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio su Canale 5, Sahika ha deciso di vendicarsi di Nadir, reo di non averla aiutata dopo essere rimasta sola. La darklady si è presentata a casa dell'imprenditore con un pregiato liquore. In questa circostanza, l'uomo ha perso la vita dopo aver bevuto il whisky, che era stato precedentemente avvelenato da Sahika. Al funerale, tutti sono rimasti senza parole alla scoperta che Sahika è stata sposata con Nadir.