Nelle puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, la reazione di Halit Argun sarà inaspettata, quando sua figlia Lila gli dirà di voler sposare di nuovo il suo ex marito Yigit Ekinci. L’imprenditore a sorpresa, non si opporrà affatto alle nozze.

Zehra viene rapita, Yigit decide di riconquistare Lila

Ben presto, sarà necessario il ricovero in ospedale di Yigit a causa di un virus. Sin da subito, Ender sarà convinta che sua cognata Sahika abbia avvelenato suo figlio. Appena tornerà a casa, Yigit coglierà l’occasione per riavvicinarsi a Lila, quando il suo ex suocero Halit lo inviterà alla festa di inaugurazione della sua nuova villa.

Tuttavia, l’evento verrà interrotto, poiché Zehra verrà rapita da dei finti poliziotti.

In seguito, Yigit sarà sempre più convinto di non aver smesso di amare Lila, e penserà di riconquistarla. A quel punto, il ragazzo chiederà aiuto a Caner per fare una nuova proposta di nozze alla sua ex.

Yigit fa una nuova proposta di matrimonio a Lila

Yigit deciderà di stupire Lila, nel locale in cui verrà festeggiato il compleanno di suo zio. Poco prima dell’evento, il ragazzo passerà del tempo con Lila e le chiederà di diventare di nuovo sua moglie con un anello. Dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Yigit, la fanciulla vorrà ricevere in consenso di suo padre Halit.

A quel punto, Lila chiederà a Yigit di recarsi con lei alla Argun Holding, per comunicare la loro decisione ai rispettivi genitori.

Ancora una volta, Halit farà presente alla figlia che Yigit non lo ritiene adatto per lei, ma non si opporrà alla loro unione. Il giorno dopo, Argun darà il suo benestare, anche quando Kaya gli dirà di volersi presentare alla sua villa con Ender per ufficializzare il fidanzamento di Yigit e Lila.

Riepilogo: Halit aveva reagito male alle nozze segrete di Lila e Yigit

In precedenza, Halit era andato su tutte le furie appena aveva appreso da Sahika che sua figlia Lila si era sposata in segreto con Yigit. Oltre a costringere la ragazza a divorziare, l’imprenditore mise fine alla relazione extraconiugale intrapresa con Sahika cacciandola via dalla sua casa, dopo essersi stancato delle sue continue manipolazioni.