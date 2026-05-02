Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit non rivelerà a Sahika di essere tornato in possesso dei suoi beni per tenderle una trappola. La darklady andrà incontro ad una brutta sorpresa quando proverà a impossessarsi della villa sul Bosforo del signor Argun.

Halit torna ricco

Halit cadrà in disgrazia per colpa di un affare sbagliato in Africa. La caduta del regime farà crollare le azioni dell'imprenditore, tanto che i beni come la sua villa sul Bosforo verranno pignorati. L'uomo troverà ospitalità a casa del suo ex autista Sitki.

La nuova abitazione collocata in uno dei quartieri più poveri del paese non piacerà a Lila e Zehra, le quali chiederanno ad Yldiz di ospitarle nella sua lussuosa abitazione.

Nel frattempo, il golpe in Africa verrà risolto, tanto che i beni di Halit verranno scongelati. L'uomo tornerà ad essere un ricco possidente anche se deciderà di tenere per sé tale novità. L'imprenditore vorrà sferrare un colpo a Sahika dopo aver trovato ospitalità a casa di Yildiz per stare vicino ai figli.

Sahika non riesce a ottenere i beni e la villa di Halit

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Yildiz accetterà di aiutare l'ex marito dopo essere diventata ricca grazie alla commercializzazione degli omogenizzati di mela di sua produzione.

Halit, intanto, deciderà di fare l'assistente di Sahika per non dare sospetti sul suo status finanziario. Allo stesso tempo, le azioni dell'Argun holding come la villa sul Bosforo finiranno sull'asta, tanto che la darklady apparirà decisa a entrarne in possesso come aveva fatto con quelli di Nadir, che aveva ucciso con del whisky adulterato.

Sahika, credendo di avere la vittoria in pugno, si recherà a villa Argun dove troverà una sgradita sorpresa. Yldiz e Halit felici inviteranno la donna ad andarsene. Sahika capirà così che l'imprenditore è tornato ricco e in possesso della sua antica dimora.

Il rapporto tra Halit e Leyla è diventato sempre più intenso

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Zerrin ha sospettato che Halit stia tradendo Yildiz con Leyla.

La donna ha riportato tutto quanto ad Ender, che ha incaricato Caner di pedinare il suo ex marito. Sahika, in accordo con Leyla, ha cercato di depistare Ender. La darklady ha detto alla cognata che la segretaria ha una relazione amorosa con Faruk, il funzionario dell'azienda Argun.

Qualche ora dopo, Ender è andata a cena con Kaya e Yigit. Durante la serata, l'avvocato ha dato alla moglie un anello simbolo del loro rinnovato legame. Infine il rapporto tra Halit e Leyla è apparso sempre più intenso.