Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5, la partenza di Lila per l’America provocherà una crisi in Yigit. Il ragazzo non riuscirà ad accettare l’addio della giovane e finirà per sfogare tutta la sua rabbia contro Ender e Kaya, ritenuti responsabili della situazione. Dopo un duro scontro, Yigit farà perdere le proprie tracce, scatenando la preoccupazione di tutti.

Forbidden Fruit anticipazioni: Yigit contro Ender e Kaya dopo l'addio di Lila

Tutto inizierà nei nuovi episodi in onda su Canale 5, quando la partenza della ragazza getterà Yigit nel più profondo sconforto.

Ormai distrutto, il giovane inizierà ad avere atteggiamenti sempre più impulsivi e finirà per puntare il dito contro i suoi genitori.

Secondo Yigit, i due avrebbero avuto un ruolo determinante nella fine della sua relazione con Lila. Per questo motivo l'iniziale freddezza del giovane si trasformerà presto in una rabbia incontrollabile.

Yigit sparisce nel nulla, Ender e Kaya nel panico

Dopo l’ennesima discussione familiare, Yigit deciderà di allontanarsi senza dire nulla a nessuno. La sua sparizione metterà in allarme Ender e Kaya, che inizieranno a cercarlo ovunque.

A intervenire sarà Caner, che con l’aiuto di Emir riuscirà a rintracciare Yigit. I due lo troveranno seduto a un tavolo pieno di bottiglie, abbattuto per la partenza di Lila.

Yigit lascia la Turchia e vola da Lila

Durante il confronto, Caner proverà a far ragionare Yigit, invitandolo a non arrendersi così facilmente. Gli consiglierà di seguire il cuore e raggiungere Lila in America prima che sia troppo tardi.

Le parole di Caner colpiranno Yigit che, una volta smaltita la rabbia, prenderà una decisione importante. Il giorno seguente informerà i suoi genitori e partirà per gli Stati Uniti con la speranza di riconquistare Lila.

Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni nel daytime pomeridiano di Canale 5 e il giovedì in prima serata con tre episodi. Per chi non riuscisse a seguire le puntate in diretta, tutti gli episodi sono disponibili subito dopo la messa in onda on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.