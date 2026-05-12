Nuovi scontri in arrivo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma). Le anticipazioni turche rivelano che Sahika continuerà a usare il suo nuovo potere per colpire Ender, ma non ha fatto i conti con la determinazione di Kaya. La guerra per il controllo della Holding è appena iniziata.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika si prende la Holding dopo la morte di Nadir
Dopo essersi presentata al funerale di Nadir come sua moglie, Sahika riuscirà a ottenere il controllo della Argun Holding, l'azienda del defunto imprenditore. Forte del nuovo ruolo ai vertici della società, inizierà a eliminare chi potrebbe ostacolarla.
Una volta al comando, la prima mossa di Sahika sarà spietata: estromettere Ender dal lavoro. L'obiettivo non è solo professionale, ma strategico: vuole impedirle di scavare nel passato di Nadir.
Ender sarà furiosa per il trattamento ricevuto, mentre Caner proverà a sostenerla. Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Forbidden Fruit, sarà Kaya a prendere la situazione in mano con una decisione clamorosa.
Spoiler: Kaya sfida Sahika e riassume Ender
Kaya, non approvando i modi dispotici della sorella, deciderà di passare al contrattacco: assumerà Ender come sua assistente personale, garantendole un rientro immediato in azienda.
Questa mossa farà infuriare Sahika, che non sopporterà l’idea di avere la rivale di nuovo vicina agli affari della Holding.
Tra i due fratelli nascerà così uno scontro, con l’uomo deciso a non lasciarsi manipolare. Nonostante la rabbia, Sahika sarà costretta ad accettare la presenza della rivale negli uffici, poiché il legale pretenderà che la sua volontà venga rispettata.
Ender scoprirà la verità sulla morte di Nadir?
La vicinanza forzata con Ender Çelebi diventerà il peggior incubo di Sahika Ekinci: con la nemica di nuovo in sede, i segreti sulla morte di Nadir potrebbero venire a galla da un momento all'altro.
Forbidden Fruit è trasmesso tutti i giorni nel daytime di Canale 5, consolidando il successo della fascia pomeridiana. È inoltre confermato l'appuntamento speciale in prima serata ogni giovedì, con la messa in onda di tre episodi inediti dopo La Ruota della Fortuna.