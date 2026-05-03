Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika farà esplodere il caos rivelando pubblicamente la gravidanza di Leyla, ma dietro quella confessione si nasconderà una bugia studiata per manipolare Halit. Yildiz, travolta dall’umiliazione, prenderà una decisione.

Sahika svela che Leyla è incinta

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, durante un incontro al bar tra Sahika, Leyla, Yildiz e Zehra, l’atmosfera si farà tesa. Yildiz, convinta di avere il controllo, continuerà a provocare le rivali, senza immaginare che proprio Leyla diventerà il centro dello scontro.

A quel punto, Sahika interverrà e, davanti a tutti, rivelerà che Leyla è incinta di Halit. Una frase che farà calare il silenzio.

Leyla non è incinta, è tutto un piano

Dietro quella rivelazione, però, si nasconderà un dettaglio: Leyla non è davvero incinta. La donna costruirà tutto su una menzogna, arrivando persino a parlare di aborto pur di rafforzare il suo ruolo nella vita di Halit. Il suo obiettivo sarà tenere Halit legato a sé attraverso il senso di colpa. Sahika, scegliendo di rivelare la presunta gravidanza in pubblico, non farà altro che usare questa bugia come arma, scatenando una reazione a catena che colpirà soprattutto Yildiz.

La reazione di Yildiz: l'irruzione alla Holding

Colpita nell'orgoglio e convinta che la gravidanza sia reale, Yildiz resterà per un attimo immobile.

Poi, senza replicare, lascerà il bar. Salirà in auto e si dirigerà immediatamente alla holding, dove Nadir sarà impegnato in una riunione. Aprirà la porta all’improvviso, interrompendo i lavori. Il silenzio calerà tra i presenti mentre Yildiz attirerà l’attenzione di tutti, compresa quella di un incredulo Halit.

Yildiz sposa Nadir, la scelta davanti a Halit

Arrivata davanti a Nadir, Yildiz, con voce ferma, annuncerà di aver accettato la sua proposta di matrimonio, lasciando tutti senza parole, soprattutto Halit. I presenti si scambieranno sguardi increduli, mentre Nadir, inizialmente sorpreso, accoglierà la scelta con soddisfazione. Quella scelta, però, sarà solo una risposta impulsiva nata dall’umiliazione.

Forbidden Fruit va in onda ogni giorno nel daytime di Canale 5 e il giovedì in prima serata.