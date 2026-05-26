Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Zehra deciderà d'inventarsi maestra di asilo nido per racimolare un po' di soldi. La sorella di Lila finirà nei guai perché coinvolgerà anche Asuman nel suo progetto.

Zehra fa perdere il lavoro ad Yildiz

Tutto inizierà quando Zehra temerà di finire povera da un momento all'altro e per questo inizierà a risparmiare sempre più denaro. La sorella di Lila inizierà a fare acquisti al marcato di negozi usati e colorarsi i capelli con le tinte fai da te.

La donna cercherà in ogni modo di procurarsi un lavoro nonostante le rassicurazioni di Halit. Zehra su consiglio del suo agente Akin arriverà a far licenziare Yildiz. Quest'ultima perderà il suo impiego quando deciderà di promuovere via internet i suoi omogenizzati di mela sul canale di Zehra. I dirigenti faranno causa milionaria alla sorella di Zeynep, rischiando di metterla in ginocchio.

Zehra mette su un asilo abusivo con Asuman

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Zehra troverà una soluzione alternativa per procurarsi del denaro. La sorella di Lila metterà su un asilo improvvisato nella nuova dimora Argun. Asuman farà in modo che alcune donne portino i loro figli nell'abitazione alla salatissima cifra di 500 mila lire turche.

Le mamme crederanno di aver di fronte una maestra qualificata con tutte le licenze in regola. Un inganno studiato da Asuman che si ritorcerà contro Zehra. Quest'ultima perderà di vista un bambino, tanto da entrare nel panico quando non saprà dove rintracciarlo. La madre preoccupata allerterà la polizia, che scoprirà la verità sull'asilo abusivo. Halit si arrabbierà molto con Zehra, non risparmiando critiche anche alla complice Asuman. In questo modo, Yildiz non potrà fare a meno di notare che l'ex marito ha dimenticato di usare le buone maniere coi famigliari, tanto da rivalutare un possibile matrimonio con lui.

Halit ha scoperto che Erim ha venduto la sua chitarra

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio su Canale 5, Halit ha chiesto alcune spiegazioni al figlio dopo aver trovato una busta contenente del denaro all'interno della sua giacca.

Erim ha rivelato al padre di aver venduto la sua chitarra per racimolare del denaro per aiutarlo a far fronte alle spese dopo essere caduto in disgrazia. Lila, intanto, ha ricevuto il suo primo stipendio dopo aver trovato lavoro presso la caffetteria dell'università. La ragazza ha deciso di portare la sua famiglia a mangiare al kebab. In questa circostanza, Halit ha scoperto che Yigit lavora a stretto contatto con la figlia.