Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dall'11 al 16 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Yildiz accetterà di lavorare in televisione. Halit Argun, invece, capirà di essere stato preso in giro dalla sua amante Leyla.

Yildiz accetta di diventare presentatrice del meteo

Yildiz accetterà di diventare presentatrice del meteo per la rete televisiva gestita da Nadir. Leyla, invece, inviterà a cena Halit. In questa circostanza, la donna farà la conoscenza dei figli dell'imprenditore.

Intanto Ender ha accusato Sahika di aver nascosto l'hard disk di Nadir.

Kaya recupererà l'oggetto nella cassaforte, sospettando che sia una messinscena organizzata dalla moglie per mettere zizzania tra lui e sua sorella. Allo stesso tempo, Ender e Nadir organizzeranno la festa di compleanno di Yildiz.

Halit capisce di essere stato ingannato dall'amante

Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Sahika e Leyla incontreranno Yildiz e Zehra all'interno di un locale. In questa circostanza, la darklady rivelerà alla sorella di Zeynep che la segretaria attende un figlio da Halit. La donna fuori di sé raggiungerà gli uffici dell'Argun holding dove dirà a Nadir di aver accettato la sua proposta di nozze sotto gli occhi sbigottiti di Halit.

Ender, intanto, confiderà al signor Argun che è stata Sahika a confidare a Yildiz della gravidanza di Leyla.

L'uomo affronterà la sua amante, scoprendo che aveva corrotto un dottore per fingere di essere in attesa di un bambino. L'imprenditore deluso non esiterà a lasciare Leyla.

Intanto due aziende di alimenti per neonati appariranno interessati alla purea di mele creata da Yildiz. Ender spingerà Nadir a sposare al più presto la sorella di Zeynep, visto che tra poco diventerà ricca e dipendente.

Leyla è apparsa gelosa della festa di compleanno di Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Sahika ha proposto ad Ender di mandare Yigit a studiare in Svizzera. Lila, invece, è apparsa infastidita dal fatto che sua madre volesse mettere lo zampino nella sua vita privata.

Yildiz ha organizzato la sua festa di compleanno, convinta che Halit si fosse dimenticato della ricorrenza. Nadir ha cercato ancora di avvicinarsi alla donna ma lei ha continuato a rifiutare la sua corte. Halit, invece, ha vissuto una grave crisi finanziaria capace di mettere in difficoltà la famiglia. Infine Leyla è apparsa gelosa del compleanno di Yildiz ed il comportamento del signor Argun nei suoi confronti. La donna ha chiesto aiuto a Sahika per sabotare l'evento della rivale.