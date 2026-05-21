Le trame delle puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit previste prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender farà credere ad Erim e Yigit di averli regalato il 10% dell'azienda Argun. La donna prenderà in giro i figli per cercare di tornare nelle grazie di suo marito Kaya.

Ender regala il 10% dell'azienda ad Yigit ed Erim

Sahika consegnerà a Ender il 10% delle sue azioni quando la minaccerà di raccontare a Kaya che ha provato a ucciderla. Qualche tempo dopo, la darklady romperà il patto dopo essere stata accusata di aver rapito Zehra. Kaya si scaglierà come una furia contro la moglie quando scoprirà che è diventata nuovamente una delle azioniste dall'azienda di Halit.

L'avvocato pregherà la donna di disfarsi delle quote, minacciandola d'interrompere il loro matrimonio.

Ender comunicherà ad Yigit ed Erim di aver deciso di regalarli il 10% dell'azienda Argun. La decisione riempirà di orgoglio Kaya, la quale crederà che sua moglie abbia fatto la cosa giusta.

Ender inganna i figli dopo averlo fatto con Kaya

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika non apparirà felice della mossa presa dalla cognata dato che credeva che restituisse davvero le azioni in seguito all'ultimatum ricevuto da Kaya. La darklady non nasconderà il suo malcontento quando suo fratello le dirà che Erim e Yigit sono diventati i nuovi azionisti dell'azienda.

Ender, intanto, confesserà a Caner di non aver ceduto le sue quote ai figli ma di aver fatto una messinscena, facendo firmare dei documenti che non ha mai depositato.

La donna oltre a prendere in giro Kaya per mesi farà lo stesso con Erim e Ygiit, che nel frattempo saranno felici per la nuova opportunità. In questo modo, Ender rischierà di perdere sia l'affetto del marito che dei figli qualora la verità venisse a galla.

Yildiz si è recata a trovare Halit nell'abitazione di Sitki

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà maggio su Canale 5, Halit è stato costretto a vendere tutto dopo essere finito sul lastrico in seguito ad un golpe di stato. L'imprenditore ha accettato di andare a vivere in casa di Sitki coi propri figli. Yildiz si è recata a trovarli ed ha mandato Aysel a fare la spesa per loro. La protagonista ha poi pregato la governante di cucinare alcune pietanze per i ragazzi.

Halit non è riuscito a saldare la retta per la scuola del figlio. Ender e Kaya si sono offerti di aiutarlo economicamente a pagare la retta, chiedendogli in cambio che Erim venisse a vivere da loro. Infine Halit ha incontrato Done, una vicina impicciona insieme a sua sorella. La donna con la sua invadenza ha precisato la caduta sociale dell'imprenditore.