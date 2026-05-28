Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Ender e Kaya Ekinci decideranno di divorziare credendo di essersi traditi a vicenda. La donna si avvicinerà ad Halit Argun mentre l'avvocato passerà molto tempo con Yildiz e Sahika.

Ender e Kaya mettono fine al loro matrimonio

Il rapporto tra Kaya ed Ender entrerà in crisi quando lui scoprirà che lei ha preso in giro Erim e Yigit, facendoli credere che hanno ottenuto il 10% dell'azienda Argun. L'avvocato lascerà la propria abitazione per trasferirsi in hotel dove penserà di dare una seconda chance alla moglie, visibilmente provata dalla situazione.

Sahika, a questo punto, orchestrerà una trappola per dividere per sempre i due. La darklady farà credere al fratello che Ender abbia avuto una storia d'amore col suo personal trainer. Il mattino dopo, Sahika farà la stessa cosa con la cognata. La coppia deciderà così di divorziare il più velocemente possibile. I due si presenterà in tribunale per firmare le carte del divorzio.

Ender si avvicina ad Halit

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Ender e Kaya continueranno a pensare di essersi traditi a vicenda dopo aver deciso di interrompere i rapporti tra di loro. Sahika farà in modo che i due si incontrino il meno possibile. Il piano coinvolgerà anche Yildiz, intenzionata ad evitare che i genitori di Yigit si chiariscono una volta per tutte.

La sorella di Zeynep inviterà Kaya a cena nella sua villa e farà la stessa cosa con Sahika. Ender apprenderà così che la sua amica sta passando molto tempo con la loro nemica, tanto da fraintendere la situazione. La donna si avvicinerà così ad Halit, ormai ad un passo dal matrimonio con Yildiz. Quest'ultima e Ender avranno un forte scontro dove lei ammetterà di non amare l'ex marito ma Kerim, il nuovo ceo dell'holding.

Ender ha capito che Sahika ha provato a toglierla di mezzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio in televisione, la tensione tra Ender e Sahika si è spinta oltre misura. Celebi è uscita illesa dall'incidente automobilistico orchestrato dalla sua cognata per toglierla di mezzo.

Il pubblico ha scoperto che Ender era stata avvisata dal fratello che alcuni uomini avevano manomesso i suoi veicoli. Il conflitto tra le due donne non si è limitato allo scontro personale ma ha minato gli equilibri all'interno dell'holding Argun. Ender si è avvicinata ad Halit Argun per consolidare la sua posizione. La donna ha capito di dover muoversi con la massima intenzione dopo l'incidente e le tensioni con Sahika. Celebi ha cercato appoggi che potessero renderla più forte.