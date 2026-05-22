Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Sahika scoprirà il piano segreto di Halit contro Yildiz e userà delle foto compromettenti di Yildiz e Kerim per metterlo con le spalle al muro. In cambio del suo silenzio, pretenderà di diventare sua moglie.
Forbidden Fruit anticipazioni: Halit incastra Yildiz e Kerim in barca
Secondo gli ultimi spoiler della soap, Halit continuerà a far seguire Yildiz e Kerim nel tentativo di ottenere delle prove contro la moglie. L’imprenditore organizzerà diversi incontri tra i due, cercando di lasciarli da soli per poterli fotografare insieme e usare quegli scatti contro Yildiz.
Per riuscire nel suo obiettivo, Halit inviterà più volte Yildiz e Kerim sulla sua barca, fingendo poi di avere impegni improvvisi così da lasciarli soli. Tuttavia, i suoi piani verranno ostacolati dalla presenza di altre persone, tra cui Asuman e il bambino.
Determinato ad avere finalmente le prove che cerca, Halit organizzerà un ultimo incontro tra Yildiz e Kerim, convinto che questa volta il fotografo riuscirà a immortalare i due insieme.
Sahika ruba le foto segrete di Yildiz
Sahika capirà che dietro quegli incontri si nasconde qualcosa di sospetto. Per questo motivo manderà uno dei suoi uomini a seguire Yildiz e Kerim durante uno degli appuntamenti organizzati da Halit.
L’uomo scoprirà così la presenza del fotografo incaricato di scattare le immagini compromettenti della coppia.
Per impedire che gli scatti arrivino a Halit, l’uomo di Sahika riuscirà a fermarlo e a impossessarsi di tutti gli scatti realizzati.
A quel punto, Sahika conserverà le immagini nella sua cassaforte, pronta a usarle a proprio vantaggio.
Il ricatto di Sahika, Halit deve sposarla
Dopo essersi impossessata delle fotografie, Sahika si presenterà a sorpresa da Halit, mostrandogli gli scatti sottratti al fotografo. Sebbene l'imprenditore resti inizialmente spiazzato dal furto, non potrà nascondere la soddisfazione nel vedere finalmente le prove che cercava contro la moglie.
Tuttavia, il vero colpo di scena arriverà subito dopo. Sahika dirà a Halit di essere disposta a cedergli il prezioso materiale a un prezzo altissimo: dovrà sposare lei il giorno stesso in cui dovrebbe convolare a nozze con Yildiz.
La richiesta lascerà Halit senza parole.