Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma) per le puntate in onda prossimamente rivelano che Halit vivrà momenti di forte tensione. Arriverà a convincersi che Yildiz sia pronta a sposare un altro uomo, scenario terribile che lo porterà a temere di averla persa per sempre.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit vuole riconquistare Yildiz

Tutto inizierà quando Ender riferirà a Halit che Yildiz ha confessato di essersi innamorata di nuovo. Anche se la donna proverà a negare la situazione, il dubbio inizierà a tormentare il magnate.

Per la prima volta dopo molto tempo, Halit mostrerà un atteggiamento più vulnerabile e cercherà di riavvicinarsi alla sua ex moglie.

Le dirà apertamente di essere cambiato e di aver capito i suoi errori, nel tentativo di riconquistarla.

Trame soap turca: Yildiz cede al fascino di Kerim

Nel frattempo, Yildiz continuerà a pensare a Kerim. La donna si domanderà se lui abbia sentito la sua confessione sentimentale e, dopo il silenzio improvviso dell’uomo, deciderà di cercarlo personalmente.

Kerim riuscirà così a trascinare Yildiz a cena, alimentando ulteriormente la gelosia di Halit. Il loro legame diventerà sempre più evidente agli occhi di chi li circonda.

Halit disperato alla festa

La situazione precipiterà definitivamente nel corso di una festa: davanti all'evidenza, Halit troverà la conferma ai suoi peggiori timori, convincendosi che Yildiz voglia davvero sposare un altro uomo.

Un pensiero, questo, che lo porterà a vivere uno dei momenti più difficili degli ultimi tempi.

Nelle prossime puntate della soap, Yildiz cercherà di respingere Halit senza ferirlo troppo, consapevole dei sentimenti ancora molto forti che l’uomo prova nei suoi confronti.

Forbidden Fruit orari Canale 5: quando va in onda la soap

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:20 su Canale 5, il sabato alle 15:55 e la domenica alle 15:10. Il giovedì è previsto un appuntamento speciale in prima serata: tre episodi in onda subito dopo La Ruota della Fortuna. Tutte le puntate trasmesse sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.