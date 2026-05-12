Secondo le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, Halit è pronto a tornare al centro del potere dopo la bancarotta. Reduce da settimane difficili, l’uomo riceverà una notizia destinata a cambiare il suo futuro. Un investimento dimenticato potrebbe rivelarsi la chiave per il suo riscatto, offrendogli l'occasione di recuperare tutto ciò che gli è stato tolto.
Spoiler Forbidden Fruit: Halit finisce in rovina e cerca lavoro al mercato
Halit affronterà uno dei momenti più complicati della sua vita. Dopo aver perso il suo patrimonio, inizierà a cercare lavoro spostandosi in autobus e chiedendo aiuto anche ad alcune vecchie conoscenze professionali.
La trama di Forbidden Fruit si complicherà quando l'ex imprenditore accetterà di lavorare in un mercato locale, rifiutando l’offerta di Sahika – nuova CEO della holding dopo la morte di Nadir – di diventare il suo assistente. Una proposta che Halit considererà umiliante, preferendo guadagnarsi da vivere da solo piuttosto che dipendere dalla sua rivale.
Halit recupera la fortuna e torna potente
La svolta arriverà proprio durante una giornata di lavoro al mercato. Metin raggiungerà Halit e gli comunicherà che le azioni acquistate tempo prima hanno decuplicato il loro valore.
Grazie a quell’investimento, Halit avrà la possibilità di recuperare l’intera fortuna persa negli ultimi mesi.
Halit è di nuovo ricco ma resta in incognito
Nonostante la notizia positiva, Halit sceglierà di mantenere il massimo riserbo sulla questione, dicendo al suo avvocato di non rivelare nulla a nessuno.
Una decisione che evidenzia la volontà di Halit di agire con prudenza prima di tornare ufficialmente sulla scena. Dopo essere stato deriso da molte persone intorno a lui, sembrerà deciso a preparare il suo ritorno senza attirare sospetti.
Il piano segreto di Halit per il ritorno
Il recupero della fortuna di Halit potrebbe avere conseguenze importanti anche nel rapporto con Sahika. Ignara della novità, la donna continuerà ad approfittare della presunta fragilità economica dell'ex compagno per cercare di imporsi su di lui
La situazione, però, potrebbe cambiare ancora una volta. Con il ritorno del denaro, Halit potrebbe riprendersi il ruolo dominante ai vertici della società, mettendo in difficoltà proprio Sahika.