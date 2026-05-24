Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che la storia tra Yildiz e Kerim arriverà a un punto di non ritorno nelle prossime puntate della soap opera. Dopo settimane, Kerim proverà a convincere Yildiz a scappare via con lui.

La donna si troverà così davanti a una scelta dolorosa che potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello di suo figlio.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kerim propone a Yildiz di scappare via

La situazione diventerà insostenibile quando Halit inizierà a sospettare della vicinanza tra Yildiz e Kerim. Ender, venuta a conoscenza dei dubbi dell’uomo, metterà in guardia Yildiz e le consiglierà di interrompere ogni contatto con Kerim prima che tutto esploda.

Consapevole del pericolo, Yildiz accetterà di incontrare Kerim un’ultima volta. Durante il faccia a faccia, lui le proporrà di lasciare Istanbul insieme e portare con sé anche il piccolo Halit Can.

Kerim le confesserà di essere pronto a ricominciare da zero pur di vivere il loro amore lontano dalle manipolazioni di Halit.

Yildiz rifiuta Kerim, è addio

Nonostante i sentimenti che prova per Kerim, Yildiz non riuscirà ad accettare la sua proposta. Capirà che una fuga del genere sconvolgerebbe la vita di suo figlio e finirebbe per peggiorare ulteriormente il conflitto con Halit.

Con grande dolore, Yildiz dirà a Kerim di non poter partire con lui. I due si stringeranno in un abbraccio carico di emozione, consapevoli che potrebbe essere davvero l’ultima volta insieme.

Dopo il commovente saluto, i due protagonisti prenderanno strade separate, mentre le trame di Forbidden Fruit continueranno a essere scosse dai piani di vendetta di Halit e dalle manipolazioni di Sahika.

Le foto segrete che incastrano Yildiz

Ma il vero dramma deve ancora compiersi: proprio durante il loro ultimo incontro, qualcuno scatterà di nascosto delle fotografie compromettenti a Yildiz e Kerim. Dietro tutto ci sarà Sahika, intenzionata a usare quelle immagini per portare avanti il suo ricatto contro Halit.

Le foto rischieranno di distruggere il prossimo matrimonio tra Halit e Yildiz, dando a Sahika l’occasione perfetta per avvicinarsi ancora di più all’uomo e manipolarlo.