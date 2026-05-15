Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Yildiz organizzerà la festa di compleanno di Caner. Per l'occasione, tutti gli invitati indosseranno delle maschere di alcuni personaggi cattivi come Joker e Crudelia De Mon. Un'atmosfera di festa che sarà rovinata dall'arrivo di due ladri.

Yildiz organizza la festa di compleanno di Caner a tema cattivi

Yildiz organizzerà una festa a tema cattivi per festeggiare Caner. Quest'ultimo indosserà i panni di Joker mentre Emir di un vampiro.

Ender, invece, si trasferirà da Crudelia De Mon mentre suo marito Kaya da JR di Dallas. Yigit sarà un pirata a differenza di Lila e Zehra che indosseranno costumi da demoni mentre Erim da zombi. Asuman sarà una strega e Yildiz indosserà un parrucca nera per calarsi nei panni della nemica-amica Ender.

Intanto Sahika giungerà alla festa, indossando un semplice vestito rosso e nessuna maschera. La darklady preciserà che non poteva mancare poiché il compleanno è a tema dei cattivi. Sahika deciderà di rimanere ugualmente al party nonostante alcune provocazioni.

Due ladri si introducono durante la festa di Caner

Le anticipazioni della serie tv rivelano che due ladri si introdurranno nel locale indossando una maschera.

I malintenzionati inizieranno a rubare nelle borsette durante il karaoke. La festa di Caner verrà interrotta per cercare di prendere i ladri che scapperanno a gambe levate. Il poliziotto rimarrà sconvolto quando si troverà davanti ad una schiera di persone travestite da mostri cattivi.

Yildiz ha scoperto che Leyla attende un bambino

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi di Canale 5, Ender ha deciso di vendicarsi dopo lo scherzo subito da Sahika. Quest'ultima ha dovuto incoraggiare Leyla dopo che ha perso la voglia di lottare per Halit in seguito alla disastrosa cena in famiglia.

Yildiz, intanto, ha avuto successo con il suo omogenizzato di mela grazie all'aiuto di Emir e Caner.

Ender e Nadir, invece, hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno della sorella di Zeynep che ha avuto un grande successo grazie alla cantante Irem. Tra gli invitati anche Yigit e la nuova compagna che ha scatenato la gelosia di Lila. Yildiz è apparsa molto felice per questa sorpresa mentre Halit infastidito ha minacciato Nadir di ripercussioni.

Il giorno dopo, Sahika e Ender hanno incontrato Yildiz in un locale. La sorella di Zeynep ha scoperto che Leyla attende un bambino da Halit. La donna è corsa in ufficio interrompendo una riunione di lavoro tra l'ex marito e Nadir.