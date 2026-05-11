Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Leyla organizzerà un piano per non perdere Halit Argun dopo aver scoperto che vuole riconquistare Yildiz Yilmaz. La segretaria incastrerà il suo amante con una finta gravidanza grazie alla complicità di Sahika.

Leyla organizza un piano per non perdere l'amante

Halit si ritroverà da solo in seguito al divorzio da Yildiz. I suoi tre figli prenderanno le parti della sorella di Zeynep, che prenderà residenza nella tenuta comprata per la nascita del piccolo Halitcan.

Il signor Argun solo e triste prenderà le distanze da Leyla per cercare di riconquistare l'ex moglie. L'atteggiamento non piacerà alla segretaria, che organizzerà un piano per non perdere l'amante.

Leyla dice ad Halit di essere in attesa di un figlio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leyla deciderà di convocare Halit per informarlo di essere in attesa di suo figlio. L'uomo pregherà la donna di interrompere la gestazione poiché la sua situazione famigliare è drammatica. La donna poco dopo chiamerà l'imprenditore, dicendogli di aver abortito come da lui richiesto. Leyla dimostrerà ad Halit di non essere come le sue ex che volevano incastrarlo rimanendo incinte. In questo modo, la giovane riuscirà a tenere in pugno Halit ma fino a quando?

Ender inizierà a sospetterà che la donna non abbia raccontato la verità sulla gravidanza al suo ex marito.

Yildiz ha chiesto il divorzio ad Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Yildiz ha chiesto il divorzio ad Halit dopo aver scoperto che intrattiene una relazione clandestina con Leyla. Kaya è riuscito ad ottenere alla sua assistita la firma della separazione in brevissimo tempo. Nel giro di due settimane, i due coniugi si sono trovati in un'aula di tribunale dove hanno posto fine alle loro nozze.

Yigit, invece, è tornato a casa in compagnia di una ragazza francese molto espansiva e dai modi molto discutibili.

Ender è rimasta perplessa come Halit, che hanno chiesto al loro figlio di allontanarsi dalla ragazza.

Yildiz, intanto, ha consigliato a Lila di farsi desiderare dagli uomini per poi scoprire che il suo ex marito ha preso male il loro divorzio. Allo stesso tempo, Lila si è sfogata con la sorella dopo aver trovato Yigit e la sua nuova ragazza in aeroporto insieme. La giovane ha trovato conforto tra le braccia di Zehra.

Yildiz, invece, ha accettato un lavoro come presentatrice delle previsioni meteo nella rete televisiva gestita da Nadir. La donna è stata accompagnata sul lavoro dal figlio che durante le riprese si è messo a piangere catturando l'attenzione dei telespettatori.