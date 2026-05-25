La guerra tra Yildiz ed Ender esploderà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver scoperto che le fotografie scattate insieme a Kerim sono finite nel dossier usato contro di lei nella causa per la custodia di Halit Can, Yildiz perderà il controllo. Accecata dalla rabbia, raggiungerà Villa Argun per affrontare Ender faccia a faccia, ma la situazione degenererà. Halit, furioso per l’ennesimo scandalo, chiamerà la polizia accusando Yildiz di violazione di domicilio. La madre di Halit Can finirà in commissariato.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz incastrata dalle foto con Kerim

La madre di Halit Can parlerà con Kaya della causa per la custodia di Halit Can. Durante il confronto, scoprirà che nel fascicolo presentato in tribunale sono state inserite anche le fotografie che la ritraggono insieme a Kerim sulla spiaggia.

Quelle immagini, scattate di nascosto dopo l’intervento di Ender, verranno usate per mettere in dubbio la stabilità della donna davanti al giudice. Yildiz capirà di essere stata incastrata e andrà su tutte le furie.

Yildiz sbarca in villa ed è rissa con Ender

Yildiz deciderà di affrontare personalmente Ender, raggiungendo Villa Argun in barca.

Appena entrerà nella villa, tra le due inizierà uno scontro fatto di urla.

Yildiz accuserà Ender di aver distrutto la sua vita e di volerle portare via anche il figlio, mentre Ender continuerà a provocarla senza intenzione di fermarsi.

Yildiz portata via dalla polizia

La situazione degenererà davanti agli occhi di Halit. Per evitare un nuovo scandalo, l'imprenditore ordinerà ai suoi uomini di chiamare la polizia, accusando Yildiz di essere entrata illegalmente nella proprietà e presentando una denuncia per violazione di domicilio. Poco dopo, gli agenti arriveranno nella villa e porteranno via Yildiz.

Inaspettata alleanza tra Yildiz e Sahika

Dopo l’arresto di Yildiz, anche Sahika capirà come sfruttare la delicata situazione a suo vantaggio. Sapendo che questo scandalo potrebbe costare alla rivale la custodia del bambino, Sahika le si avvicinerà con una proposta mirata. Consapevole di avere bisogno di qualsiasi aiuto pur di riprendersi il figlio, Yildiz finirà per accettare un’alleanza con Sahika.